Rund um Hardheim zu bestaunen

Hardheim.Am Wochenende erreichte das Thermometer fast 20 Grad und viele zog es bei den frühlingshaften Temperaturen hinaus in die Natur. Im Naturschutzgebiet Wacholderheide, welches früher zum Weinanbau genutzt wurde (was an den Resten der ehemaligen Weinbergterrassen stellenweise noch zu sehen ist) sind wohl noch für einige wenige Tage die „wilden Weinbergtulpen“ (Tulipa sylvestis Link) zu sehen.

Die Pflanze ist 20 bis 40 Zentimeter hoch, die Blüte besteht meist aus drei schmal lanzettlichen Blättern, welche eins bis zwei Zentimeter breit und vier bis sechs Zentimeter lang sind. Sie gehört zur Familie der Liliengewächse und wurde 1983 zur Blume des Jahres gewählt. te

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 07.04.2020