Rund 100 Flüchtlinge aktuell in der GU

Hardheim.Nach der Flüchtlingskrise vom Spätsommer 2015 lebten teilweise bis zu 1000 Asylbewerber in Hardheim, was ein bundesweites Medienecho erzeugte – nicht nur aufgrund der nicht immer auf Gehör stoßenden „Benimmregeln“.

Nachdem zwei ausgezäunte Gebäude der Carl-Schurz-Kaserne zur BEA (Bedarfsorientierten Erstaufnahmeeinrichtung) für teilweise bis zu 650 Geflüchtete erklärt worden waren und auch die GU (Gemeinschaftsunterkunft) in der ehemaligen Nike-Stellung wöchentlich neue Zuweisungen erhielt, kannte die Welle des Hilfsbereitschaft kaum Grenzen. Doch wie sieht es fünf Jahre später aus? Die Fränkischen Nachrichten forschten vor Ort nach.

Die grundsätzliche Lage entspannte sich nach der „heißen“ Zeit ab September 2015 – auf acht Hardheimer kam damals rein rechnerisch ein Flüchtling – bereits im Frühjahr 2016 wieder, nachdem die als Transitstrecke nach Kontinentaleuropa beliebte „Balkan-Route“ abgeriegelt worden war: Im März 2016 wurden noch 85 Flüchtlinge in der BEA gezählt. Zum 1. Oktober 2016 erfolgte die Schließung der Einrichtung, weshalb sich die Asylbewerber in Hardheim wie die Aktivitäten und der turnusmäßig abgehaltene „runde Tisch“ der zeitweilig im Ende 2015 gegründeten Zirkel „Hardheim hilft“ organisierten Helfer wieder in die Gemeinschaftsunterkunft verlagerten.

Die zahlreichen Angebote schliefen bis auf wenige durchgängig aufrecht erhaltene Programmpunkte mit der Zeit ein, wie Sozialarbeiter Jürgen Graf sich im Gespräch erinnert, der ab 2014 in der Sozialbetreuung tätig war und nach einem rund zweijährigen Intermezzo in der zwischenzeitlich wieder geschlossenen Buchener Gemeinschaftsunterkunft seit März 2019 erneut in Hardheim wirkt: „Weniger Asylbewerber bedeuten auch weniger Ehrenamtliche und damit weniger Angebote.“

Einzelne Angebote wie beispielsweise der Deutschkurs fanden in dieser Zeit durchaus noch statt, auch die Fahrradwerkstätte im Nebengebäude schloss nie ihre Pforten.

„Projekte wie der Strickkreis oder Angebote zur Freizeitgestaltung jedoch endeten teils abrupt aufgrund fehlender Besucherzahlen“, erläutert Jürgen Graf. Das könne man den ehrenamtlich Engagierten aber keinesfalls verübeln: „Niemand investiert gern Zeit, Liebe und vielleicht auch Geld, um vor einem einem leeren Saal zu stehen.“

Doch die Flamme der Hilfsbereitschaft lodert weiterhin, wenngleich nicht ganz so stark: Eine Renaissance erlebt seit März 2019 etwa die Hausaufgabenbetreuung für die 30 aktuell in der GU lebenden Kinder. „Nachdem das Angebot in zunächst kleinerem Rahmen wieder aufgenommen wurde, findet die Betreuung seit Januar diesen Jahres wieder täglich statt“, freut sich Jürgen Graf.

Auch der dreimal pro Woche abgehaltene Deutschkurs sei „in der Regel sehr gut besucht“.

In dem von einigen Kindern besuchten Walter-Hohmann-Schulzentrum bestehen nach wie vor zwei Vorbereitungsklassen (VKL). Auch dort ergaben sich gewisse Veränderungen, wie Konrektorin Elke Stoy schildert: „Während vor wenigen Jahren zeitweilig nur quartalsweise neue Kinder aufgenommen werden konnten, befinden sich derzeit relativ wenige Kinder aus der Gemeinschaftsunterkunft in den Klassen“, betont sie und lässt wissen, dass neben dem Nachwuchs von Asylbewerberfamilien vermehrt Kinder aus dem EU-Ausland auf den Regelunterricht vorbereitet werden. Zuletzt habe man im Dezember neue Schüler begrüßt. „Sobald eine längere Verweildauer der Flüchtlingskinder in Hardheim absehbar ist, kommen sie zu uns“, so Elke Stoy.

In der GU – während den „Spitzenzeiten“ lebten dort bis zu 300 Asylsuchende, die partiell zusätzlich in mobile Wohneinheiten vor dem Hauptgebäude ausgegliedert waren – befinden sich laut Landratsamt aktuell rund 100 Flüchtlinge aus Syrien, Tansania, Gambia, Nigeria, Afghanistan, Türkei, den USA, Togo, dem Irak, Georgien, Guinea, der Russischen Föderation, Kamerun, Tunesien, Sri Lanka und Eritrea. Der älteste Bewohner ist 64 Jahre alt, der jüngste zählt noch kein Jahr. „Wir haben eine theoretische Kapazität von rund 170 Personen und sind daher aktuell etwas großzügiger bei der Vergabe größerer Räume“, so Jürgen Graf. Seit geraumer Zeit werden im Durchschnitt etwa zehn Neuzuweisungen pro Monat in Hardheim begrüßt, was in etwa den Werten des Jahres 2014 entspreche und sich mittelfristig eher nicht verändern werde: „Aufgrund des konstanten Zustroms nach Deutschland zeichnet sich eine mit den Ereignissen des Jahres 2015 vergleichbare Entwicklung nicht ab“, betont er zum Ende des Gesprächs.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 01.02.2020