Rühriger Organist und Chorleiter

Bretzingen.Roland Schuh prägte über viereinhalb Jahrzehnte lang das Leben im Kirchenchor und in der katholischen Pfarrgemeinde Bretzingen als Organist und Chorleiter. Er starb nach schwerer Krankheit im Alter von 71 Jahren.

Roland Schuh bekam bereits im Alter von elf Jahren Orgelunterricht vom damaligen Chorleiter und Organisten Emil Lauinger, von dem er auch am 1. Januar 1965 mit gerade mal 17 Jahren den Organistendienst übernahm. Bereits während seiner Ausbildung durfte Schuh ab und zu in der Frühmesse die Orgel spielen. 1967 wurde der Verstorbene in der Nachfolge von Emil Lauinger Kirchenchordirigent. Parallel dazu leitete der junge Mann die Musikkapellen von Bretzingen und Pülfringen.

Ein schwerer Schlag ereilte die Kirchengemeinde, als im Zuge eines Kirchenbrandes die Orgel der Pfarrkirche St. Sebastian und Vitus 1960 total zerstört wurde.

Auch beruflich hatte sich Schuh der Musik verschrieben: Als gelernter Orgelbaumeister legte er selbst mit Hand an, als nach einer Zwischenlösung 1985 eine neue Orgel in Bretzingen angeschafft wurde, die Schuh selbst intonierte.

Als Mitglied des Pastoralteams der Pfarrgemeinde brachte der Verstorbene sein Wissen und seine Erfahrung in Bezug auf die Gottesdienst- und Andachtsgestaltung ein. Mit dem Kirchenchor pflegte er niveauvoll ein breitgefächertes kirchliches und weltliches Liedgut. Zahlreiche Chorsätze bearbeitete er oder schrieb sie selbst.

„Durch sein musikalisches Können hat er den Bretzinger Kirchenchor zu einem homogenen Chor geformt“, hieß bei der Ernennung Schuhs zum Ehrendirigenten 2012, als er aus gesundheitlichen Gründen aus dem Amt ausschied. Zuvor war er ob seiner Verdienste bereits 1989 mit der Landesehrennadel ausgezeichnet worden. Schließlich ist es heutzutage keine Selbstverständlichkeit mehr, über einen so langen Zeitraum hinweg einen Chor erfolgreich zu führen.

In der Ära Schuh gab es viele Neuerungen in der Kirche, die der Verstorbene mitgetragen hat. Das Zweite Vatikanische Konzil brachte grundlegende Veränderungen in der Gottesdienstgestaltung und in der Kirchenmusik. 1975 wurde das Gebetbuch „Magnificat“ durch das „Gotteslob“ abgelöst, was für die Kirchenmusiker mit erheblicher Arbeit verbunden war.

Die Beerdigung ist am Freitag, 31. Januar, um 14.30 Uhr in Bretzingen, vorher Rosenkranz. i.E.

