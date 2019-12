Rückblick auf die Höhepunkte 2019

Schweinberg.Seine Jahreshauptversammlung im „Grünen Baum“ verband der VdK-Ortsverein Schweinberg am Sonntag mit einer Weihnachtsfeier. Für den erkrankten Vorsitzenden Gerhard Weiser hielt Willi Baumann die Begrüßung und erinnerte nach dem Totengedenken an die wesentlichen Höhepunkte des Vereinsjahres. Zu diesen zählte er vor allem den gut besuchten und stimmungsvollen Ausflug nach Heidelberg mit Schifffahrt auf dem Neckar. Seine Kenntnisse frischte Baumann an diversen Tagungen und Fortbildungen sowie einem Rhetorikkurs auf. Auf den Kassenbericht folgte die Aussprache der Kassenprüfer Günther Sauer und Manfred Dörr, die einwandfreie Buchführung bescheinigten. Dann leitete Willi Baumann zum Beisammensein in adventlicher Atmosphäre über. ad

