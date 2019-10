Ross und Reiter pflegten mit ihrer Teilnahme die Tradition

Erfeld.Das Kirchenpatrozinium wurde am Sonntag in Erfeld mit einem feierlichen Festgottesdienst unter Mitwirkung des Kirchenchores gefeiert, der von Felix Kaiser dirigiert wurde. Die Kirchen in Erfeld und Rütschdorf sind dem Heiligen Wendelin, einem der beliebtesten Volksheiligen, geweiht, dessen Gedenktag am 20. Oktober gefeiert wird. Er ist der Patron der Stadt St. Wendel, der Bauern, Hirten und des Viehs. Bis heute wird er bei Viehseuchen um Hilfe angerufen.

Pfarrer Rapp, als Leiter der Seelsorgeeinheit Hardheim-Höpfingen im Madonnenland, ging in seiner Predigt auf das Leben und Wirken des Heiligen Wendelin ein: Als Wendelin im Sterben lag, besuchte ihn der Erzbischof von Trier und sah, wie zwei Engel drei Kronen auf einen Baldachin legten; diese drei Kronen sind laut dem Pfarrer ein Symbol dafür, dass Wendelin wirklich ein Königsohn war, dass er dem wirklichen König diente, und von ihm her seine königliche Würde bekam. Diese drei Kronen wollen die Engel aber auch den Menschen heute schenken.

Dabei steht die erste Krone für jeden selbst, denn alle Menschen sind durch die Taufe Gottes Königskinder geworden. In jeden hat Gott wertvolles hineingelegt und jeder Mensch ist Gott ganz wichtig und wertvoll. Gott möchte nicht, dass die Menschen sich selbst abwerten, weil jemand Fehler in sich entdeckt. Gott will nicht, so Pfarrer Rapp, dass die Menschen an sich selbst herumnörgeln.

Die zweite Krone dürfen die Menschen über nahestehenden Familienangehörigen sehen. Sicherlich gehen sich diese manchmal an die Nerven, kennen die Schwächen beim anderen, vor allem, wenn man sich so nah ist, und doch lädt Jesus dazu ein, die Krone über den nahestehen Personen zu stellen, um zu zeigen, wie wertvoll einem diese Personen sind.

Die dritte Krone steht über der Schöpfung. Alle Menschen dürfen sich über die Natur freuen, über kleine Blume, den kleinen Käfer, oder was es auch sein mag. In allem dürfen die Menschen Gottes schöne Schöpfung sehen.

Gott hat die Erde den Menschen anvertraut, unter seinem Segen steht sie, und gerade deshalb ist der Mensch dazu eingeladen, mit der Gottesschöpfung und der Erde behutsam umzugehen.

Am Ende des Gottesdienstes dankte Pfarrer Rapp allen, die zum Gelingen der Feier beigetragen haben, dem Kirchenchor Erfeld, den Ministranten, den Pferdebesitzern und den Reitern. Anschließend folgte die traditionelle Pferdesegnung auf dem Kirchenvorplatz.

Und Josef Beichert schließlich dankte Pfarrer Rapp für den würdevollen Gottesdienst und ließ durch die Ministranten Äpfel für die Pferde verteilen. En

