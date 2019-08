„Romeo und Julia“ in Stuttgart genossen

Hardheim/Buchen.Begeisterndes geboten wurde den 31 Teilnehmern der VHS-Fahrt zur Aufführung des Balletts „Romeo und Julia“ in der Staatsoper Stuttgart.

Die Aufführung in der Choreographie von John Cranko mit den Solisten und dem Ensemble der Stuttgarter Ballettcompagnie begeisterte das Publikum dabei mit der Darstellung der Geschichte um Romeo und Julia nach der gleichnamigen Tragödie von Shakespeare ebenso wie das Staatsorchester Stuttgart, das die Musik von Sergej Prokofjew eindrucksvoll präsentierte. Die imponierenden Leistungen der Mitwirkenden wurden mit enthusiastischem Beifall und mit stehend gespendeter Anerkennung bedacht. Auch die Mitglieder der VHS-Fahrt wurden mitgerissen und waren beglückt. Der Hardheimer VHS-Leiter sicherte in Anbetracht der exquisiten Leistungen einen weiteren Besuch in Stuttgart zu. Dann wird die Aufführung des Balletts „Dornröschen“ zu sehen sein. Der Termin: Freitag, 31. Januar 2020. Z

