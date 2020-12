„Römerpfade“ auf der Wunschliste

Hardheim/Buchen.Als Leiter des Odenwaldklub-Bezirks 7 mit den Ortsgruppen aus dem Neckar-Odenwald-Kreis und dem Kreis Miltenberg bedauert Josef Eck (Bürgstadt/Miltenberg) ebenso wie die Wandervereine, dass durch die Corona-Pandemie viele der sonst üblichen Veranstaltungen ausgefallen sind.

Gleichzeitig lässt er aber wissen, dass sich in Sachen Wandern trotzdem Einiges tut, vor allem in Form von Videokonferenzen. So wurde beispielsweise von Tourismus Bergstraße-Odenwald eine Konferenz zum Thema „Mountainbiking vs Wandern“ initiiert. Die nächste Videokonferenz zu diesem Thema ist für den 17. Dezember geplant. Erfahrungen und Vorschläge der Mitglieder des Odenwaldklubs nimmt der Bezirksleiter dazu gern entgegen.

Wie bekannt wurde, wollen mehrere Städte und Gemeinden des Neckar-Odenwald-Kreises die Region unter dem Motto „Römer/Limes“ vermarkten. Unter dem Arbeitstitel „Römerpfade“ laufen derzeit Gespräche. Vorschläge eingereicht wurden aus Adelsheim, Buchen, Elztal, Limbach, Mosbach, Mudau, Osterburken, Walldürn und Waldbrunn.

Vom Odenwaldklub wurden diverse Wege im Rahmen einer Bestandserfassung mit dem Ziel „OWK-Zertifizierung“ geprüft. Die Ortsgruppen wurden um Unterstützung der Antragsteller gebeten.

Die für den 6. März vorgesehene nächste Tagung des OWK-Bezirks 7 wurde wegen einer Terminüberschneidung auf den 13. März verschoben.

