Hardheim.Neu eröffnet hat in Hardheim das „Ristorante Pomodore e basilico“, das sich als Spezialist für Holzofenpizzen bezeichnet. Am Standort des griechischen Restaurants „Poseidon“ in der Bürgermeister-Henn-Straße, älteren Hardheimern noch besser unter den Namen „Residenz“ und „Café Eisele“ bekannt, werden nun in ansprechendem Ambiente italienische Spezialitäten serviert. Bild: Adrian Brosch

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 21.11.2019