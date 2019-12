Revierförster Klaus Hanke geht

Höpfingen.Seine offizielle Verabschiedung erfuhr am Montag Revierförster Klaus Hanke, der im Sommer 2014 auf Volker Rohm folgte und zum 1. Januar 2020 eine neue berufliche Tätigkeit antritt. Nachdem Bürgermeister Adalbert Hauck ihm ein Präsent überreicht und für die angenehme, stets konstruktive Zusammenarbeit in durch die Forstreform nicht immer ruhigen Fahrwassern gedankt hatte, ließ Hanke seine Tätigkeit im Höpfinger Forst kurz Revue passieren und zollte Lob und Dank „für die in Rathaus und Bauhof jederzeit offen stehenden Türen“. Für die kommenden Aufgaben sprachen Bürgermeister und Gemeinderat ein herzliches „Glückauf“ aus. ad

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 11.12.2019