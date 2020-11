Realisierung Corona-bedingt allerdings noch in Frage gestellt

Hardheim.In optimistischem Vertrauen, ihren Wunschtermin zu bekommen – und die Veranstaltung dann auch tatsächlich im kommenden Jahr durchführen zu dürfen, haben die Vereine der Gesamtgemeinde Hardheim ihre für die kommende Saison geplanten Termine verschiedenster Art angemeldet.

Bei der Vereinsvertreterbesprechung am Mittwoch in der Erftalhalle wurde der Veranstaltungskalender mit der Meldung weiterer Vorhaben an Hauptamtsleiterin Mareike Brawek und Anette Mayerhöfer vom Sekretariat des Bürgermeisters ergänzt.

Bürgermeister Volker Rohm machte dabei deutlich, dass die endgültige Realisierung von geplanten Vorhaben durch das weitere Fortschreiten der Corona-Pandemie durchaus in Frage gestellt sei und es daher unter Umständen erforderlich werden könnte, neue Ausweichtermine finden zu müssen. Solche sollten im Bemühen um Vermeidung von Überschneidungen mit Anette Mayerhöfer von seinem Sekretariat abgesprochen werden.

Im Anschluss an Informationen zum Glasfaser-Anschluss und zur Kooperation der Vereine mit „BBV- Toni“ gab das Gemeindeoberhaupt auf Anfrage bekannt, unter welchen Voraussetzungen und zu welchen Kosten Vereine die Erftalhalle für ihre Jahreshauptversammlungen nutzen können.

Weitere Informationen dazu gibt es im Rathaus.

Die Termine für das erste Halbjahr:

Januar: 9.: Altkleidersammlung in Hardheim, DRK; 17.: Königsproklamation in Schweinberg, Schützenhaus, Schützenverein Schweinberg; 21.: Vereinsvertreterversammlung der Schweinberger Vereine (verantwortlich Schützenverein); 31.: Winterwanderung der Feuerwehrabteilung Schweinberg.

Februar: 7.: Ersatztermin der Winterwanderung in Schweinberg, Feuerwehrabteilung Schweinberg; 12.: evtl. Prunksitzung der LuVö in Schweinberg; 13.: evtl. Prunksitzung der LuVö in Schweinberg; 16.: evtl. Kindernachmittag der LuVö in Schweinberg; 19.: Jahreshauptversammlung des Schützenvereins Schweinberg; 20.: Jahreshauptversammlung Musikverein Schweinberg; 25.: die Badische Landesbühne spielt „Professor Unrat“ in der Erftalhalle in Hardheim.

März: 12.: Jahreshauptversammlung DRK Hardheim, Hardheim, Vereinsheim; 14.: Landtagswahlen Baden-Württemberg; 17.: Ersatztermin der Vereinsvertreterversammlung Schweinberg; 19.: Jahreshauptversammlung der Feuerwehrabteilung Schweinberg; 20.: Generalversammlung de Feuerwehrabteilung Gerichtstetten; 20.: Benefizveranstaltung mit Rolf Miller, Hardheim, Erftalhalle, Förderverein „Unser Krankenhaus; 21.: Taize-Gebet in der katholischen Kirche in Hardheim; 21.: Josefsmarkt/Josefstag in Hardheim, Gemeinde Hardheim mit Unterstützung des BdS und Vereine; 24.: Generalversammlung SV Gerichtstetten; 25.: die Badische Landesbühne spielt „Ein Volksfeind“ in der Erftalhalle in Hardheim; 27.: Jahreshauptversammlung des Sportfischerverein Erftal; 27.: Frühlingskonzert Männergesangverein Gerichtstetten, Turnhalle.

April: 10.: Altkleidersammlung in Hardheim, DRK Hardheim; 14.: Vereinsvertreterversammlung der Schweinberger Vereine (verantwortlich: Feuerwehrabteilung Schweinberg); 17.: Season Open Party in Schweinberg, MC Wolfshaupt; 22.: die Badische Landesbühne spielt „Loving the Alien“ in der Erftalhalle in Hardheim; 30.: Maibaumstellen der Feuerwehrabteilung Gerichtstetten, Dorfplatz; 30.: Maibaumstellen der Feuerwehrabteilung Schweinberg, Kirchplatz.

Mai: 1.: Maifest in Schweinberg, Feuerwehrabteilung Schweinberg; 1.: Maibaumstellen in Hardheim, Schlossplatz, TVH, Abteilung Fußball; 1.: Maiwanderung in Hardheim, DRK Hardheim; 1.: Maifest in Erfeld, Vereinsraum des SC, Damenriege Erfeld; 8./9.: Maifest der Feuerwehrabteilung Gerichtstetten, Feuerwehrgerätehaus; 13.: Vatertagsfest in Schweinberg, Schützenverein; 16.: Matinee des Männergesangvereins Gerichtstetten, Turnhalle; 19.: Jahreshauptversammlung des Fördervereins Walter-Hohmann-Schulverbund in Hardheim; 21.: Jahreshauptversammlung FC Schweinberg.

Juni: 11. - 13. Sommerfest in Hardheim, Schlossplatz, Gemeinde Hardheim, mit Unterstützung der Vereine und des BdS; 26.: Vereinsausflug DRK Hardheim; 26.: Sonnwendfeuer an der Wolfsgrubehütte in Hardheim, OWK.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 14.11.2020