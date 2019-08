Radler auf historischer Erkundung

Hardheim.Die letzte Radtour der Mühlenradgruppe Hardheim führte durch das Erftal nach Miltenberg. Rund 36 Teilnehmer legten unter der Leitung von Manfred Böhrer die Strecke bis zur Zimmermannmühle in Riedern zurück und erhielten dort beim ersten Stopp durch Manfred Jekosch eine Stärkung.

Dort erläuterte auch Helmut Berberich, ein versierter Kenner der Hardheimer Denkmale und deren historische Hintergründe, wie es zur Zimmermannmühle kam, die in vorigen Zeiten die Bezeichnungen Kartausenmühle und Gaimühle trug.

Informative Rast

Am so genannten „Hungerstein“ erinnerte Berberich an die verheerende Vulkanexplosion des Mount Tambora auf der Insel Sumbawa in Indonesien, deren Aschewolke rund 43 Kilometer in die Höhe schoss und in der Folge den gesamten Globus umrundete. An die danach einsetzende Hungersnot in Europa erinnert der „Hungerstein“ neben der Mühle. Betroffen von den Ernteausfällen waren seinerzeit die Menschen in Europa – und auch in Hardheim.

Von eben dieser Kartäusermühle kam Johann Jakob Gärtner als Müllergeselle auf die Gerbertsmühle (heutige Wohlfahrtsmühle), wo er die Müllerstochter Maria Magdalena Müller kennen und lieben lernte und mit ihr am 7. Februar 1702 den Bund fürs Leben schloss.

Johann Jakob Gärtner lebte von 1674 bis 1760 und nach seinem Tod hießen alle diese Müller Gärtner. Dieser Stamm habe bis heute rund 4000 Familiennachkommen und sei noch in den derzeitigen Familien Gärtnersmühle, Opel-Gärtner, Wohlfahrtsmühle und Uhren-Optik-Gärtner präsent.

Die Zimmermannsmühle besitze die geografische Besonderheit, dass die Landegrenze seit 1816 zwischen Baden und Bayern quer durch das Anwesen gehe. Besonders im Stall sei diese Trennung sichtbar: Auf der einen Seite, der badischen, fraßen die Tiere und auf der bayerischen Seite fielen deren Ausscheidungen.

Interessante Erläuterung

Nach dieser informativen Rast erreichte die Radfahrergruppe Miltenberg, wo Helmut Berberich seine interessanten Erläuterungen auf der Mildenburg weiterführte. Er begann mit der römischen Besiedlung, denn hier stieß der Limes auf den Main. Zwei römische Kastelle in Miltenberg und Kleinheubach und Münzfunde sind Zeugnisse der seinerzeitigen Besiedlung durch die Römer.

Über Jahrhunderte übte das Erzstift Mainz die Eigentumsrechte über Miltenberg und das Erftal hinauf aus. Schon im Mittelalter sei der Bundsandstein aus Miltenberg ein begehrtes Baumaterial gewesen und in den umliegenden Steinbrüchen wurden Mahlsteine und Säulen gefertigt. Die so genannten „Heunen-Säulen“ seien ursprünglich für den Mainzer-Dom bestimmt gewesen. Infolge des Wechsels der Säulenform während der Bauzeit blieben aber die gefertigten Säulen liegen; eine davon kam als Erinnerungsstück an das Mainufer in Miltenberg.

Vor dem Aufstieg zum Burgfried erinnerte Berberich bei der Nennung des „Schnatterlochs“, Miltenbergs weltbekannter Marktplatz, an einen berühmten Sohn der Ertalgemeinde. Bernhard von Hardheim, ein Onkel des Wolfs von Hardheim habe das schönste Haus um 1541 hier errichtet.

Der war dort Amtmann und oberster Vertreter des Erzbistums Mainz und mit Anna von Ehingen vermählt gewesen. Das Gebäude mit einem schönen Erker, mit Stuckdecken und Wendeltreppen wurde seit 1625 als Amtkellerei verwendet.

Von der Burg bot sich den Radfahrern eine herrliche Aussicht auf das unterfränkische Miltenberg, das etwa um 1200 entstanden sei und sich in der Folge von einem Fischerdorf zu einer Metropole am Mainknie zwischen Odenwald und Spessart entwickelt habe.

Die Burg Miltenberg habe im Bauernaufstand 1525 eine wichtige Rolle gespielt. Nach dem Reichsdeputationshauptschluss kam Miltenberg 1806 zum Fürstentum Leininngen und danach zum Großherzogtum Baden, ehe es 1810 zum Großherzogtum Hessen-Darmstadt gehörte. Mit dem Vertrag vom 30. Juni 1816 kam Miltenberg schließlich zum Königreich Bayern und wurde in 1818 Stadt.

Manfred Böhrer bedankte sich nach den Ausführungen bei Helmut Berberich für die interessanten Erläuterungen. Nach Hinweisen zum Schwarzviertel, den Miltenberger Brauereien und zu den markanten Bauwerken der Stadt machte die Radfahrergruppe eine Einkehr in eine Besenwirtschaft in Bürgstadt um danach die Heimfahrt durch das romantische Erftal entlang der Landstraße, die in 1863 begonnen und in 1865 fertig gestellt wurde, anzutreten.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 26.08.2019