Radfahrer schwer verletzt

Waldstetten/Walldürn.Ein Fahrradfahrer wurde am Montagnachmittag bei einem Unfall bei Waldstetten schwer verletzt.

Der Mann radelte gegen 17 Uhr auf der Landstraße zwischen Walldürn und Waldstetten und kam vermutlich aufgrund von alkoholischer Beeinflussung nach links in den Gegenverkehr, so die Polizei. Hier kollidierte der 59-Jährige frontal mit dem entgegenkommenden Subaru einer 30-Jährigen.

Der Mann wurde so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Hier stellte sich auch heraus, dass der Mann knapp 1,5 Promille im Blut hatte. Auch die Fahrerin des Subaru wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 16.09.2020