Hardheim.In vollem Gange sind die bereits im vergangenen Jahr begonnenen Bauarbeiten in der Hardheimer Holzgasse, wo derzeit in direkter Nachbarschaft zum Steinernen Turm ein viergeschossiges Mehrgenerationenhaus mit insgesamt acht barrierefreien Wohnungen entsteht: Allmählich nimmt das Projekt Form an. Der Erstbezug ist für Sommer 2021 geplant. Bild: Adrian Brosch

