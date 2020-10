Programm auf Kinder zugeschnitten

Hardheim.Eine überschaubare Gruppe traf sich am ersten Oktobersonntag in der Nähe der „Rakete“ zum OWK-Familienwandertreff. Die Kinder hatten ihre Räder dabei. Zunächst ging es am Biberbau vorbei. Erstaunt waren alle über die große Schafherde mit den Ziegen am Bauernweg Richtung Schweinberg.

Der Schweinberger Spielplatz war das große Zwischenziel Wanderung. Später wurde zusammen aus heimischen Äpfeln Apfelsaft gepresst. Dank der Leihe von Apfelmühle und -presse konnten die Äpfel in der Handmühle zerkleinert und in der Presse zu Saft gemacht werden.

Auf der Rückwanderung wurde dann nochmals ein Zwischenstopp zum Klettern für die Kleinen eingelegt.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 10.10.2020