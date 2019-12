Produktion zieht Kenner des Films an

Hardheim.Mit dem Musical „Ghost – Nachricht von Sam“, das seit kurzer Zeit im Palladium-Theater in Stuttgart läuft, scheint das „stage-entertainment“ wohl insbesondere die Kenner des gleichnamigen Films anzusprechen.

Am Besuchstag der VHS-Gruppe, mit immerhin 50 Teilnehmern, waren unübersehbare Lücken im Publikum auszumachen, was durchaus den Schluss auf nicht allzu großes Interesse anzudeuten schien. Dabei ist die zwischen den zwei Welten „Diesseits“ und „Jenseits“ spielende Story recht reizvoll, lässt sie doch die dramatisch-spannende Geschichte eines hinterhältigen Mordes und die Kraft der wahren Liebe erleben.

Die Aufführung des turbulenten Musical lebte von der reizvollen Handlung, von den raschen Szenenwechseln mit Eindrücken von verschiedenen Bereichen New Yorks bis hinunter in den düsteren U-Bahn- Schacht, von den rasanten Ensemble-Tanzshows und ebensolcher Verfolgungsjagd mit einem anderen Geist. Besonders gut kamen die heiteren und übermütigen Szenen im Gegensatz zu dem tragischen Geschehen bei den Begegnungen Sams mit dem von Kim Sanders sagenhaft dargestellten exzentrischen Medium Oda Mae Brown an, die Sam (Hannes Staffler) schließlich zur Realisierung seines gesteckten Ziels und zur Verbindung mit Molly (Roberta Valentini) verhilft.

Die Besucher ließen der Aufführung den ihrer Meinung zufolge gebührenden Beifall zukommen. Z

