Prinzessin Isabel I. und Prinz David I. regieren

Schweinberg.„Live vom Kirchplatz – aus dem schönsten Ort der Welt“ erklang am Samstag ein dreifach donnerndes „Vögel Helau“: Kein Zweifel, die „Schwomer Faschenacht“ wurde von der FG „Lustige Vögel“ auf stimmungsfrohe Weise eröffnet.

Vorgestellt wurde selbstverständlich auch das neue Prinzenpaar: Das Regiment in der neuen Kampagne führen Ihre Lieblichkeit Prinzessin Isabel I. (Koch), die Sterneköchin, die die Flügel stützt, und Seine Tollität Prinz David I. (Neuwirth), der B.A.S.F. („Brutzelt ausschließlich schwarze Flügel“).

Für eine zum Mitschunkeln einladende Ouvertüre sorgte in Form des von Kevin Nied dirigierten Musikvereins Schweinberg die „Haus-und-Hof-Kapelle“, ehe Präsident Christian Elbert auf dem Kirchplatz bereits während seiner Begrüßung für fastnachtliche Gemütlichkeit sorgte: So erinnerte er an das prägende Schweinberger Ereignis 2019 – das Freundschaftsspiel des FC Schweinberg gegen Borussia Dortmund – und an den erhebenden Moment, in dem Martin Greulich und Mario Götze gemeinsam den Platz verließen.

Die Aufnahme des neuen Elferrats Andreas Poser verband Elbert wiederum mit einem lustigen Spiel: Der „Nachtwächter“ musste einen Sprachtest absolvieren, um die Aufnahmeprozedur zu bestehen.

Hierfür wurden nun zahlreiche „original Schwomer Ausdrücke und Sätze“ gesammelt, was schon an sich für eine hervorragende Stimmung sorgte.

Auch die von Andreas Poser zusammengereimte, humorvolle Geschichte brachte die zahlreichen Besucher zum Lachen, zumal sich manch einer in den zünftigen Versen wiederfand.

Im Anschluss erfolgte die Vorstellung der Elferräte, zu denen Christian Elbert, Dominik Franzwa, Timo Franzwa, Jörg Geiger, Markus Greß, Martin Greß, Natalie Greß, Frank Greulich, Jürgen Häfner, Michael Keim, Carsten Koch, Daniel Künzig, Evi Künzig, Ramona Kuhn, Andreas Michel, Frank Michel, Joachim Michel, Steffen Reinhart, Sabrina Schlegel, Matthias Schmitt, Julia Seyfried, Berthold Weidinger, Frank Weidinger und Christian Würzberger gehören.

Aber wo Elferräte sind, tanzen auch die flinken Garden. Die von Jessica Huber und Carina Lecking trainierte Prinzengarde besteht aus: Emilia Bauer, Joana Breunig, Lucie Göbes, Johanna Greß, Maren Greß, Katharina Kleiner, Antonia Lang, Nina Leuchs, Kristin Rüttiger, Laura Schell, Linda Steinbach und Michelle Vogg; in der Juniorengarde (Trainerinnen Alexandra und Sandra Eisenhauer) tanzen Jule Adelmann, Samira Dörr, Pia Eisenhauer, Lena Grohs, Franka Künzig, Marie Marzini, Sarah Paul, Nena Schick, Michelle Volk und Vanessa Volk.

Nach einem weiteren Schunkler, der mit dreifach donnerndem „Vögel Helau“ auf seinen Zenit zusteuerte, wurde allen klar, dass die unermüdlichen Prinzenjäger Bernhard Schmitt und Markus Greß auch in diesem Jahr Erfolg hatten.

Kaum bedankte Präsident Elbert sich bei Prinzessin Irina I. (Henn) und Prinz Andreas III. (Michel) für die „fantastische Traum-Kampagne“, wurden Ihre Lieblichkeit Prinzessin Isabel I. (Koch), die Sterneköchin, die die Flügel stützt, und Seine Tollität Prinz David I. (Neuwirth), der B.A.S.F. („Brutzelt ausschließlich schwarze Flügel“) feierlich „inthronisiert“ und mit Zepter und Sträußchen als närrischen Insignien der Macht ausgestattet.

Während des obligatorischen Kusses auf das Sauschwänzchen gelobten die Elferräte, bis Aschermittwoch fröhlich singend dem Prinzenpaar zu dienen. Nach dem gemeinsamen „Vogellied“ zog die „Vogelschar“ schließlich in die nahe FG-Scheune zur Plattenparty. ad

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 12.11.2019