Praktischer Naturkundeunterricht

Gerichtstetten.Mit Spannung hatten die Schüler der Grundschule Gerichtstetten Anfang Juli den Besuch der Pfadfinder erwartet. Lehrerin Anke Hentschel, die selbst eine Gruppe betreut, hatte vier weitere Gruppenleiter des Pfadfinderbundes Süd eingeladen, um das Pfadfinderleben in der Schule vorzustellen.

Bei den Pfadfindern stehen Natur und Umwelt im Mittelpunkt des Geschehens. Sie kennenzulernen und Verantwortung zu übernehmen, ist ein zentraler Gedanke. Die erste und zweite Klasse durften sich mit heimischen Tieren auseinandersetzen. Bei abwechslungsreichen Spielen, bei denen das Aussehen, die Fressgewohnheiten und auch die Spuren von Reh, Eichhörnchen, Wildschwein, Dachs und vielen anderen Tieren im Mittelpunkt standen, konnten die Kinder zeigen, was sie schon wissen und zugleich mit Hilfe von Zuordnungsspielen voll Freude Neues erfahren und lernen.

In Zweiergruppen oder auch in größeren Teams strengten sich die Schüler an, alle Puzzles zu lösen und den Tierspuren zu folgen. Mit großem Interesse schauten sie auch den Dritt- und Viertklässlern bei deren Aufgabe zu. Für diese hieß es „Ran an das Holz“. Jeder Schüler konnte sich in seinem handwerklichen Geschick erproben.

Die Drittklässler bauten einen Futterkasten für Eichhörnchen und die Viertklässler ein Insektenhotel. „So einfach wie es aussieht, ist es bestimmt nicht“, stellte ein Mädchen zweifelnd fest, als es die vielen Handwerkszeuge sah, die nacheinander auf den Arbeitstischen im Schulhof bereitgelegt wurden: Schraubzwingen, Drahtschneider, Tacker, Sägen und elektrische Bohrmaschinen. Doch nach kurzem Zögern machten sich alle unter der fachkundigen Begleitung der Pfadfinder und Lehrerinnen begeistert an die Arbeit, bohrten und sägten um die Wette, denn die Tiere sollten es bequem haben und sich wohlfühlen in ihrem neuen Zuhause. Dafür nahm man auch Schwielen an den Händen in Kauf. „Kannst du mir mal den Draht halten, damit ich ihn antackern kann?“ „Du kannst meine Bohrmaschine haben, der Akku geht noch.“ Nach zwei Stunden eifrigen Zusammenarbeitens waren neun Insektenhotels und acht liebevoll bemalte Futterkästen fertig. Die Regeln zum richtigen Umgang mit den Werkzeugen hatten alle aufs Genaueste beachtet, denn es gab keine Verletzungen zu beklagen.

„Ist es schon zu Ende – schade! Können wir so etwas nicht öfter machen?“ So klang es begeistert von den Kindern. Dieser Vormittag hatte nicht nur Spaß gemacht, sondern den Kindern auch die Erfahrung ermöglicht, dass gemeinsam lernen und arbeiten zwar anstrengend ist, aber auch Erfolg bringt und stolz macht.

Bevor sich die Pfadfinder verabschiedeten, bedankte sich Schulleiterin Daniela Taranto für diese hervorragend vorbereitete Aktion und freute sich schon auf weitere gemeinsame Aktivitäten.

