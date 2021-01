Präsenzgottesdienste wieder ab 15. Januar

Hardheim.In den Pfarrkirchen werden ab Freitag, 15. Januar, wieder Präsenzgottesdienste gefeiert. Eine vorherige Anmeldung ist nicht nötig. Es besteht weiterhin die Verpflichtung zur Kontaktnachverfolgung die Daten aller Teilnehmer zu erfassen. Es sollen die Anmeldezettel, die in den Kirchen ausliegen, benutzt werden. Um die Arbeit der Ordner zu erleichtern und Wartezeiten am Einlass zu verhindern, soll man bereits zu Hause die Kontaktdaten notieren und diese zum Gottesdienst mitbringen. Es besteht eine Maskenpflicht, empfohlen wird das Tragen einer FFP2-Maske.

Erste Messe in St. Alban

Die erste Messe ist am Freitag, 15. Januar, 18.30 Uhr in St. Alban, Hardheim.

Am Wochenende finden folgende Gottesdienste statt: Samstag, 16. Januar, 18.30 Uhr Vorabendmesse in St. Burkard, Gerichtstetten; Sonntag, 17. Januar, 9 Uhr Messe in Waldstetten und 10.30 Uhr in Hardheim. Der Wortgottesdienst in Höpfingen entfällt.

Weiterhin Youtube-Übertragung

Weiterhin werden jeden Sonntag um 10.30 Uhr die Gottesdienste aus St. Alban auf Youtube übertragen. Änderungen für den in Pfarrblatt Nr. 1 veröffentlichten Gottesdienstplan sind zusätzlich in den Schaukästen und auf der Homepage der Seelsorgeeinheit zu finden.

