Postkarren warteten im Hof auf ihren Einsatz

Hardheim.Vor 65 Jahren wurde zur Hardheimer Heimatwoche 1955 das neue Postamtsgebäude in der Bürgermeister-Henn-Straße eingeweiht. Nach wir vor dient es als „Post“, doch die rasche und vor allem auch technische und organisatorische Entwicklung bei der „Deutschen Bundespost“ hat Veränderungen in der Nutzung mit sich gebracht.

So ist im Erdgeschoss des Gebäudes gleichzeitig mit der Poststelle ein Telekom-Laden untergebracht, darüber steht ein Trainingsraum zur Verfügung. Die Räume im Obergeschoss werden als ASB-Pflegeheim genutzt.

In dem Gebäude rechts neben der „Post“ ist – neben dem katholischen Kindergarten – der ASB zu Hause. Der „hintere“, 1955 als Hof der Post für deren Fahrzeuge vorgesehene Bereich dient als Spielplatz des Kindergartens.

Der Anbau auf der linken Seite dient als Zugang zum ASB-Pflegeheim. Schon 1955 ermöglichte die Straßenbreite von 13 Metern vor dem Postgebäude die ungehinderte An- und Abfahrt der Omnibusse . Zudem befand sich dort in unmittelbarer Nähe des Postgebäudes eine Wartehalle.

Den Annalen des Jahres 1955 und den Presse-Sonderseiten zur Heimatwoche kann entnommen werden, dass man in Hardheim damals auf den lange ersehnten Bau stolz war. Denn auch dank des damaligen tatkräftigen Bürgermeisters Kurt Schmider und des umsichtigen Gemeinderats gelang trotz schwierigster Umstände und nach einer Fülle von Verhandlungen die Realisierung des Wunsches nach einem neuen Postamtsgebäudes.

Ein solches war aus verschiedensten Gründen in der Nachfolge auf das vorherige „gemütliche“ Postamt mit allerdings unzulänglich gewordenen Diensträumen in der Walldürner Straße dringend erforderlich geworden. Dies nach der Ansiedlung von Vertriebenen und die durch den Ausbau der heimischen Industrie bedingte Zunahme des Postverkehrs, nicht zuletzt aber auch durch die Lage des alten Gebäudes direkt an der verkehrsreichen Bundesstraße 27. So entschloss sich die OPD im Jahr 1953 nach Lösung der Geländefrage, ein neues Postamt zu erstellen. 1954 wurde an der Bürgermeister-Henn-Straße, gegenüber dem Wohnbereich der „Neuen Heimat“ als mehr und mehr zum Herzen der Gemeinde gewordenen Gebiet, mit den Bauarbeiten begonnen.

Schließfächer und Telefonzelle

Die damalige Gestaltung entsprach den Notwendigkeiten mit Schließfächern und einer Telefonzelle für Ortsgespräche im Windfang, mit einem freundlichen Schalterraum mit einer Telefonzelle für Ferngespräche, mit Sitz- und Schreibgelegenheit sowie mit zwei Brief- und einem Paketschalter und einer Renten-, Rundfunk – und Zeitungsstelle. Auch der Dienstraum für den Amtsvorsteher war im Erdgeschoss untergebracht. Im Obergeschoss fanden sich weitere Diensträume sowie Dienstwohnungen. Im damals geräumigen Hof war Platz für die Postkarren und für die Dienstfahrzeuge.

Der Freude über das neue Postamt wurde bei der mit der großen Heimatwoche im Jahr 1955 verbundenen Einweihungsfeier mit kompetenten Gästen verdeutlicht. So waren neben Landrat Schmerbeck und Bürgermeister Kurt Schmider der damalige Präsident der Operpostdirektion (OPD) Karlsruhe, Wilhelm Riehl, weitere Repräsentanten der Post, verschiedenste Hardheimer Persönlichkeiten wie zum Beispiel Vertreter der Industrie und der Ärzteschaft, der Kirche, des Gemeinderats sowie der Baufirma Bernhard präsent.

