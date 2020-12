Polizei sucht nach Buchener Waffenkäufer

Buchen.Ein bislang unbekannter Mann hat im Oktober 2019 übet eine Internet-Plattform eine Schusswaffe von einem Waffensammler aus Bayern gekauft. Die Übergabe und Bezahlung der Waffe fand kurz darauf im November 2019 an einem vereinbarten Treffpunkt in Buchen statt. Der Käufer täuschte den Verkäufer mit gefälschten Personal- und Berechtigungsdokumenten, bezahlte den Kaufpreis und gelangte so in den Besitz der Pistole des argentinischen Herstellers „FMAP“.

Das Alter des unbekannten Mannes schätzt die Polizei auf 25 bis 30 Jahre. Er war schlank, groß und hatte helle Haare. Er war freundlich, wirkte gepflegt und sprach akzentfreies Deutsch. Zum Treffpunkt erschien er mit einem neueren, hellen Auto mit Mosbacher-Kennzeichen.

Hinweise auf den mutmaßlichen Täter nimmt das Polizeirevier Buchen,Telefon 06281/9040, entgegen.

