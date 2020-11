Polizei durchsucht Schulgebäude

Hardheim.Unbekannte haben sich am Freitagabend unerlaubten Zugang zum Walter-Hohmann-Schulzentrum in Hardheim verschafft. Ein aufmerksamer Zeuge alarmierte daraufhin gegen 19.30 Uhr die Polizei, die mit mehreren Streifen des Buchener Reviers inklusive Polizeihund anrückte, um diesen Verdacht zu überprüfen und das Schulgebäude zu durchsuchen. Nach Angaben der Polizei in Heilbronn befand sich bei der Durchsuchung niemand mehr im Gebäude. Bereits im Februar 2018 verschafften sich Jugendliche unerlaubten Zugang zum Schulzentrum.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 27.11.2020