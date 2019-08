Pfarrheim wird ein Selbstversorgerhaus

Hardheim.Der Verein „Freunde des Pfarrheims“ wird sich auflösen. In Folge wird das Pfarrheim in Hardheim zu einem Selbstversorgerhaus.

Zum einen ging die Zahl der zur ehrenamtlichen Mitarbeit bereiten Helfer und Bedienungen immer mehr zurück, ebenso die Zahl der Mitglieder, und zum anderen war der finanzielle Aufwand für den Einsatz des Hausmeisters Josef Keller nicht mehr zu stemmen. Er ist sowieso schon durch seine Tätigkeit für die Pfarrgemeinde voll ausgelastet. Der Verein „Freunde des Pfarrheims“ hatte in der Vergangenheit einen gewissen Prozentsatz von dessen Gehalt und weitere anfallende Kosten für das Pfarrheim getragen.

Der Entschluss zur Auflösung fiel am Dienstag in der von Vorsitzender Simone Schmidt geleiteten Mitgliederversammlung des Vereins nach längerer Aussprache. In deren Verlauf hatten Vertreter der kirchlichen Vereine und weitere Nutzer des Pfarrheims noch versucht, die Entscheidung abzuwenden.

„Heimat für die Pfarrei“

In der Aussprache wurde ein gangbarer Wege aufgezeigt, wie die Nutzung des Pfarrheims in Zukunft aussehen kann. Für die kirchlichen Vereine ist diese weiterhin kostenfrei. Sonstige Interessierte müssen eine Miete bezahlen. Das Pfarrheim selbst wurde als „Heimat für die Pfarrei“ und als „Raum der Begegnung“ charakterisiert.

Die seit Oktober 2016 als Vorsitzende fungierende Simone Schmidt trug nach der Begrüßung ihren Tätigkeitsbericht vor. In dem Zeitraum wurden fünf Vorstandssitzungen abgehalten, Claudia Beger verfasste die Protokolle. Schmidt listete die wesentlichen Ereignissen auf und machte das Bemühen deutlich, Hausmeister Keller zu entlasten, der im Vergleich zu früheren Jahren einen wesentlich höheren Arbeitsstundenaufwand für das Pfarrheim zu erbringen hatte, nachdem die Zahl der Ehrenamtlichen stark zurückgegangen war.

Dieser Umstand hatte den Verein – wie eingangs erwähnt – dazu bewogen, einen gewissen Prozentsatz seines Gehalts für seine Tätigkeit für die im Pfarrheim zu übernehmen. Dieser entsprach allerdings nicht dem tatsächlichen Arbeitsumfang. Hinzu kamen Ausgaben für Strom, Wasser und Heizung bei rückläufigen Umsätzen.

Kosten zu hoch

Da der Verein sich nicht verschulden darf, war eine Weiterführung im bisherigen Stil nicht mehr möglich. Trotz aller Bemühungen fand man keine zufriedenstellende Lösung. Und so brachte die Vorsitzende bereits in der Vorstandssitzung im Februar einen begründeten Antrag auf Auflösung des Vereins ein, der auch am Dienstag auf der Tagesordnung stand. Zuvor allerdings informierte sie die Versammlungsteilnehmer über die Folgen eines solchen Beschlusses und verdeutlichte, wie die Nutzung des Pfarrheims als Selbstversorgerhaus (Buchung über das Pfarrbüro) aussehen könnte.

Danach richtete Simone Schmidt ihren Blick zurück auf das Wirken von Personen, die sich um das Pfarrheim verdient gemacht haben und bedankte sich bei Josef Keller, den Pfarrheimfrauen, bei August Schäffer, Walter und Steffi Bechtold als Hausmeister und Gastwirte, bei der 24 Jahre lang als Kassierin tätigen Hildegund Berberich sowie bei Vereinsmitglied Hans Sieber für seine Beratung in steuerlichen Angelegenheiten in den zurückliegenden 44 Jahren. In den Dank eingeschlossen wurden alle, die sich in irgendeiner Form im Pfarrheim eingebracht hatten.

Hildegund Berberich erläuterte die finanzielle Situation und wies auf nunmehr nur 58 Vereinsmitglieder. Alexandre Ost bestätigte als Kassenprüfer auch im Namen von Manuela Martin die einwandfreie Kassenführung und Hans Sieber beantragte nach seinen Betrachtungen über das vielseitige Leben im Pfarrheim die einstimmig gewährte Entlastung.

Diskussion

Bei der anschließenden Diskussion waren unter anderem der Vorsitzende des Pfarrgemeinderates Manfred Weihbrecht, der Vorsitzende des Stiftungsrates Horst Saling und Hausmeister Keller um die Beantwortung der vor allem von Fritz-Peter Schwarz, Alexandre Ost, Peter und Ortrud Biller und Hildegard Wanitschek gestellten Fragen bemüht.

Ziel sei es, dass das Pfarrheim auch als Selbstversorgerhaus weiterhin Heimat für die Gruppen der Seelsorgeeinheit bleibt, die dort – wie zum Beispiel der Kirchenchor und die Kolpingfamilie – ihre eigenen Schränke und Aufbewahrungsmöglichkeiten von Getränken haben werden.

Pfarrbüro Ansprechpartner

Für Fritz-Peter Schwarz als Vorsitzendem des Freundes- und Förderkreises „Krankenhaus Hardheim“ sowie anderen gemeinnützigen Vereinen soll die Nutzung gegen eine günstige Gebühr ermöglicht werden. Für private Feste oder Vereinsfeiern und sonstige Veranstaltungen fallen Miete und die gesamte Abwicklung und Gestaltung der Räumlichkeiten an.

Im Pfarrbüro als Ansprechpartner können alle benötigten weitergehenden Informationen eingeholt werden. Möglich ist im Pfarrheim ein „Fullservice“ bei entsprechender Berechnung. Hausmeister Josef Keller ist für die Übergabe der Räumlichkeiten zuständig, er wird aber während der Veranstaltungen nicht präsent sein. Die von Seiten des Kirchenchors geäußerten Wünsche und Vorstellungen sollen gemäß einer Einladung des Pfarrgemeinderatsvorsitzenden in der nächsten Stiftungsratssitzung besprochen werden. Überhaupt könne bei Problemen der Stiftungsrat angesprochen werden, hieß es.

Nachdrücklich wurdevon Manfred Weihbrecht betont, dass schon immer die Pfarrgemeinde und nicht der Verein Träger des Gebäudes war, dass diese den Verein auch subventionierte, was die Verrechnungsstelle zu kritischen Betrachtungen veranlasste. Die Pfarrgemeinde werde weiter im Pfarrheim präsent sein, so Weihbrecht.

Hans Sieber räumte ein, dass die angestrebte Lösung nicht ganz leicht sein wird und Benutzer des Pfarrheims manche Leistung erbringen müssen. Dafür sei die vorgesehene Lösung zukunftsfähig. Der frühere Hausmeister des Pfarrheims, Walter Bechtold, stellte in diesem Zusammenhang die früher von ihm und seiner Frau erbrachten, weitreichenden Arbeiten dar.

Nach der Aussprache beantragte die Vorsitzende die Auflösung des Vereins. Es wurde offen abgestimmt. Dabei sprach sich die ausreichende Drei-Viertel-Mehrheit für die Auflösung aus.

Liquidation

Danach ging es um die weitere Abwicklung der Liquidation. Diese übernimmt mit Zustimmung der Versammlung die Vorsitzende, die auch die einzelnen Schritte des Prozedere erläuterte. Alle erforderlichen Schritte werden im Laufe eines Jahres abgewickelt werden.

Manfred Weihbrecht und Pfarrer Andreas Rapp sagten dem Vorstand und allen Geehrten „Vergelt’s Gott“. Simone Schmidt zeigte sich optimistisch, dass das aktive Leben im Pfarrheim weitergeht. Bei Bedarf könne das Konzept ja auch wieder geändert werden. Z

