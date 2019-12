Pfarrheim weiterhin für alle nutzbar

Hardheim.Vereine, Organisationen, Betriebe und private Veranstalter können auch weiterhin problemlos ihre Veranstaltungen und Feste im katholischen Pfarrheim abhalten. Dies verdeutlichten dort in diesen Tagen Simone Schmidt und Marcus Wildner im Auftrag des Stiftungsrates bei einer Informationsveranstaltung. Klar wurde auch, dass Hausmeister Josef Keller bei den über das Pfarrbüro angemeldeten Veranstaltungen weiterhin als kompetenter Ansprechpartner zur Verfügung stehen wird.

Organisation in Eigenregie

Die für die Vorbereitung und Durchführung eines Festes notwendige Organisation muss jedoch in Eigenregie erfolgen. Es sei denn, der Hausmeister wird bei entsprechender Vereinbarung für alle Maßnahmen mit „angemietet“. Dass die katholischen Vereine das Pfarrheim weiterhin kostenfrei nutzen können, wurde als selbstverständlich bezeichnet. Die jeweiligen Gruppierungen verfügen über einen Schlüssel und können das Pfarrheim auch während des Urlaubs von Hausmeister Keller nutzen. Von allen anderen Nutzern werden Gebühren erhoben.

Die Veranstalter müssen ihre Vorhaben künftig per Vordruck bei den Sekretärinnen des Pfarrheims anmelden, wie Simone Schmidt und Markus Wildner erklärten. Zum Ablauf: Mit dem Hausmeister muss ein Termin für die Übergabe vereinbart werden. Dabei soll geklärt werden, was im Pfarrheim benötigt wird, beispielsweise Bühnen, Technik oder die Küche.

Die Vereine werden grundsätzlich eingewiesen und führen alle ihre Vorbereitungen in Eigenregie durch. Nur wenn dennoch unlösbare Probleme auftauchen und nicht behoben werden können, können sie sich in solchen Ausnahmefällen an den Hausmeister oder dessen Vertreter wenden.

Räume sauber hinterlassen

Für die Getränkeanlieferungen ist jeder Verein und Nutzer selbst verantwortlich. Auch die Abrechnung der Getränke wird von diesen selbst übernommen. Mit dem Hausmeister ist zudem auch der Termin der Rückübergabe zu besprechen. Zu beachten ist von den Mietern, dass das Pfarrheim besenrein und die Küche wie übernommen übergeben werden muss. Das schließt mit ein, dass alle Flächen abgewaschen sind und der Boden rausgewischt ist.

Weil die Veranstalter ab sofort die Getränke auf eigene Rechnung ausschenken, gilt es die vom Gemeindeverwaltungsverband Hardheim-Walldürn festgelegten Regelungen zu beachten. Demzufolge benötigen Vereine und andere Gruppierungen eine Erlaubnis vor allem, wenn sie auf eigene Rechnung alkoholische Getränke (und Essen) ausgeben. Die Vorteile bestehen darin, dass es sich um eine vorübergehende kurzfristige Gaststättenerlaubnis handelt, die unter erleichterten Voraussetzungen beantragt und gewährt werden kann. Im Unterschied zu einer generellen Gaststättenerlaubnis bedarf es bei der kurzfristigen einen besonderen Anlass.

Falls mehrere Feste geplant sind, kann eine Sammelerlaubnis bei der Gemeinde für insgesamt bis zu vier Terminen beantragt werden. Für darüber hinausgehende Vorhaben ist jedoch der Gemeindeverwaltungsverband zuständig. Für eine geschlossene Gesellschaft ist der Information gemäß eine Gestattung nicht erforderlich. Ein entsprechender Hinweis darauf an der Tür wurde jedoch von den Verantwortlichen empfohlen.

Interessant war schließlich der Hinweis darauf, dass bei Verzicht auf Alkoholausschank für Veranstalter auch bei einem Speiseangebot eine Gestattung nicht erforderlich ist.

Die im Rahmen der behandelten Thematik auftauchenden Fragen wurden sachkundig beantwortet und auch die Höhe der Mietkosten für das Pfarrheims verdeutlicht. Der von Hausmeister Keller angebotene und mit wissenswerten Hinweisen und Kenntnissen bereicherte Rundgang eröffnete den Vereinsvertretern weitere Informationen.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 10.12.2019