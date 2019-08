Pfarrer wird im Januar verabschiedet

Hardheim.Zur letzten Sitzung vor der Sommerpause trafen sich die Pfarrgemeinderäte am Mittwoch im Pfarrheim in Hardheim. Nach der Begrüßung durch Vorsitzenden Manfred Weihbrecht lenkte Horst Saling mit seinem geistlichen Impuls, einem Gebet für Europa, den Blick über die Grenzen der Seelsorgeeinheit hinaus.

Im gemeinsamen Rückblick auf den Zeitraum seit der letzten Sitzung wurde die Lebendigkeit der Pfarreiengemeinschaft und Vielfalt der Angebote deutlich. Vom gut besuchten Ostergarten, über die Wallfahrten nach Walldürn, Gottesdienste mit Aufnahme der neuen Ministranten, die Sendung Jugendlicher aus Höpfingen und Gerichtstetten in den Freiwilligendienst in Ghana, Südafrika und Peru, bis hin zur Ausstellung von Kunst und Kirche zum Thema „Schöpfung mit allen Sinnen“ zeigt sich, dass auf vielen Ebenen Leben im Licht des Glaubens gedeutet und der Glaube mit dem Leben in Verbindung gebracht wird.

Zum gelungenen Feuerwehr- und Pfarrfest gab es einen intensiven Austausch und einhellig war man der Meinung, dass es sich hierbei um ein sehr gutes Modell für das Miteinander handelte. Laut Mirjam Kraus und Helmut Hornbach steht ein „Reflexionstreffen“ mit der Feuerwehr noch aus.

Simone Schmidt informierte über die Auflösung des Vereins „Freunde des Pfarrheims“ und erklärte sich gleichzeitig bereit, mit einem Kreis von Freiwilligen einen Pfarrheimausschuss ins Leben zu rufen, der den Stiftungsrat und den Pfarrgemeinderat als Ganzes entlastet und im engeren Kontakt und Austausch mit den Besuchern und Nutzern des Pfarrheims stehen soll.

Glockenrenovierung in Höpfingen

Dem Bericht aus dem Stiftungsrat durch Horst Saling war zu entnehmen, dass die Renovierungs- und Reparaturaufgaben am Glockenturm und an den Glocken in Höpfingen vergeben seien. Beschlossaen worden sei im Rahmen des zu erstellenden Gebäudekonzeptes für die Seelsorgeeinheit, die leerstehenden Pfarrhäuser in Höpfingen und Erfeld zu verkaufen.

Rege Nachfrage nach FSJ-Stelle

Saling informierte über die Verwendung der Gelder aus dem aufgelösten Schwesternverein Höpfingen, die der Sanierung der Stützmauer am Kindergarten und den Kindergärten in Höpfingen zu Gute kämen.

Erfreulich sei die Entwicklung der FSJ-Stelle. Die Nachfolge der scheidenden Natascha Bienert wird Evelina Hartmann einnehmen. Laut Gemeindereferentin Beger besteht jetzt schon von mehreren Seiten Interesse für die Besetzung der Stelle im Jahr 2020/21. Dies bestätige die Entscheidung des Pfarrgemeinde- und Stiftungsrates, in Jugend zu investieren.

Über die große Resonanz auf das Angebot einer Ersthelferschulung für Haupt- und Ehrenamtliche am 26. und 27. Juli in der Seelsorgeeinheit freute sich Saling und wies darauf hin, dass nur noch wenige Plätze frei seien. Interessenten könnten sich im Pfarramt melden.

Pfarrgemeinderat Marcus Wildner wird im Auftrag des Pfarrgemeinderatew an einer Schulung zum Arbeitsschutz teilnehmen und steht bei Fragen zur Verfügung.

Im Rahmen der Berichte aus den Gemeindeteams informierte Sieglinde Böhrer über den Hungermarsch am 22. September in Hardheim, zu dem Pfarrer Barunghi aus Tansania anreisen wird. Im Auftrag von Bernhard Berberich für den „Verein Dienst am Nächsten“ verlas Weihbrecht den Brief zur Caritas Haus- und Straßensammlung mit Hinweis auf die Infoveranstaltung über die Türöffner-Aktion am 24. September um 19 Uhr im Pfarrheim. Das Projekt „Türen öffnen gegen Einsamkeit“ soll dabei vorgestellt und ins Leben gerufen werden.

Schönstatt-Schwestern gehen

Pfarrer Rapp informierte über personelle Veränderungen im Schönstattzentrum Waldstetten: Die beiden Schwestern Marie Gudrun und Rosa werden Waldstetten verlassen, es kommt Schwester Elena Karle.

Im Juni waren Manfred Weihbrecht, Marianne Berberich und Horst Saling vom Pfarrgemeinderat und Claudia Beger im Namen des Seelsorgeteams nach Freiburg zu einem Gespräch mit dem Personalreferenten Dr. Peter Kohl entsandt worden, um über die Neubesetzung der Pfarrstelle zu sprechen. Auf die erste Ausschreibung der ab September vakanten Stelle hat sich niemand beworben. Sollte sich auf die zweite Ausschreibung ebenfalls niemand zeitnah interessieren, sei Pfarrer Rapp bereit, bis Ende des Jahres in Hardheim zu bleiben. Somit wurde der Termin der Verabschiedung von Pfarrer Rapp auf Sonntag, 19. Januar, verschoben.

Gespräch mit dem Dekan

Dekan Balbach wird vom Pfarrgemeinderat zu einer der ersten Sitzungen nach der Sommerpause eingeladen, um dann gemeinsam beraten zu können, wie eine eventuelle Vakanz vertreten und organisiert werden kann. Ebenso sollen Vertreter der Chöre der Seelsorgeeinheit zu einer der kommenden Sitzungen eingeladen werden.

Uschi Butterweck informierte über die Klausurtagung des Seelsorgeteams. In deren Rahmen wurde die Fortschreibung der Pastoralkonstitution für den Pfarrgemeinderat vorbereitet und den Gemeindeteams zum Gegenlesen zugesandt. Beim Ausblick auf anstehende Termine wies Weihbrecht auf das Zeltlager der KJG in Obererlbach und den Besuchertag am 4. August hin. Monika Ott wies auf den Familiengottesdienst in Kooperation mit dem Kindergarten Gerichtstetten und dem Projektchor „Rückenwind“, der am Sonntag stattfand.

Gottesdienst in der Kappel

In den Ferien, am 1.September lädt das Team „Zeit für Neues“ unter dem Motto „Der Himmel steht dir offen“ um 18 Uhr zum Gottesdienst an die Kappel ein. Der Leiter der Diözesanstelle, Günter Stauß, wird im November ein weiteres Modul im Rahmen der Schulung für Wortgottesdienstleiter in Hardheim anbieten.

Auf die 2020 anstehende Wahl des neuen Pfarrgemeinderates und die anstehende Kandidatensuche wies Manfred Weihbrecht hin.

Adrian Ambiel, Natascha Bienert und Giulia Belliazzi werden am Samstag, 27. Juli, um 18.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Alban einen „Bau-mit-Gottesdienst“ mitgestalten und am Ende in ihre künftigen Aufgaben gesendet. Beim anschließendem Stehempfang vor der Kirche besteht die Möglichkeit, noch einmal persönlich mit ihnen ins Gespräch zu kommen

Die Sitzung klang mit einem gemütlichen Beisammensein als Dank für das große Engagement der Pfarrgemeinderäte aus.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 22.07.2019