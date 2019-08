Pfarrer Rapp geht in die Verlängerung

Hardheim.Pfarrer Andreas Rapp verschiebt seinen für September geplanten Umzug in seine Heimatgemeinde Kämpfelbach-Ersingen bei Pforzheim um einige Wochen. Das erklärt er im jüngsten Pfarrblatt der römisch-katholischen Kirchengemeinde Hardheim-Höpfingen in seinem „Brief an die Gemeinde“.

Zunächst erinnert er unter der Zwischenüberschrift „Nach dem Spiel ist vor dem Spiel“ an Adrian Ambiel, Natascha Bienert und Giulia Belliazzi, von denen man sich Ende Juli verabschiedet habe. „Sie haben in unsere Seelsorgeeinheit wertvolle Impulse eingebracht“, so Rapp.

Der Pfarrer brachte darüber hinaus seine Freude über das geplante Engagement von Evelina Hartmann zum Ausdruck, die als FSJlerin „sicherlich mit ihren ganz eigenen Gaben unser Pfarrleben bereichern wird.“ Schön sei auch, dass sich Leonore Kern aus Rippberg als neue Praktikantin ab September in der Seelsorgeeinheit Hardheim-Höpfingen auf den Beruf als Gemeindereferentin vorbereiten wird.

„Manchmal gibt es bei einem Spiel auch eine Verlängerung. So werde ich nicht schon nach der Sommerpause gehen, da bisher noch kein Nachfolger für mich gefunden wurde, sondern bis zur Weihnachtszeit hier als Pfarrer weiter unter Ihnen sein“, so Andreas Rapp weiter.

Änderungen werde es darüber hinaus im Schönstattzentrum Waldstetten geben. Die Schwestern Marie-Gudrun und Rosa „werden uns verlassen“, so der Pfarrer, der hinzufügte: „Und Schwester Elena Karle wird zu uns kommen.“ Die Verabschiedung der Schwestern findet am Mittwoch, 18. September, um 18.30 Uhr statt, beginnend mit einer Heiligen Messe im Schönstattzentrum.

