Pfadfinder beim Weihnachtsmarkt aktiv

Hardheim.Der Verband Christlicher Pfadfinder in der evangelischen Kirchengemeinde in Hardheim war während des Weihnachtsmarktes mit wiederholten Angeboten im Pfadfinderzelt auf dem Schlossplatz präsent. Dabei gab es unter anderem musikalische Angebote. Für die nächste Zeit allerdings sind Terminänderungen angekündigt: Zwischen den Weihnachtsferien und den Osterferien (7. Januar bis 5. April) finden keine wöchentlichen Pfadfinderstunden statt. Stattdessen finden in diesem Zeitraum an drei Samstagen (25. Januar, 22. Februar und 21. März) jeweils spannende Aktionen für alle Altersstufen statt. Die genauen Uhrzeiten werden noch bekannt gegeben. Bild: Elmar Zegewitz

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 05.12.2019