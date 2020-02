Perfektes Chaos innerhalb kürzester Zeit

Erfeld.Mit der Komödie „Der fast perfekte Ehemann“ von Jennifer Hülser serviert die Erfelder Ortsbühne im März erneut Theaterkost vom Feinsten.

Proben laufen auf Hochtouren

Auf Hochtouren laufen derzeit die Proben der Laienakteure, die in der Komödie in drei Akten alles geben, um aus Peter den „fast“ perfekten Ehemann zu machen, denn: Ehefrau Gabi hat ihren Ehemann Peter satt und ist zu ihrer Freundin nach Mallorca geflogen. Sie ist es leid ihm alles hinterherzutragen und dieser tut keinen Handschlag.

14 Tage gibt sie ihm Zeit, dies zu ändern, um zu lernen, wie es im Haushalt funktioniert, sonst reicht sie die Scheidung ein. Doch dann kommen auch noch Schwiegermutter Elfriede, Peters Freund Olaf, die Nachbarinnen Diana und Ella, sowie ein Kammerjäger ins Spiel und sorgen so für das perfekte Chaos.

Die Aufführungen finden im Vereinsraum statt. Die erste beginnt am Samstag, 7. März, um 14.30 Uhr (Kinder- und Seniorenvorstellung). Eine weitere Vorstellung schließt sich an diesem Tag um 20 Uhr an.

Weitere Termine: 14. und 15. März

Am Sonntag, 8. März, beginnt die Vorstellung bereits um 19 Uhr. Und auch am Samstag und Sonntag, 14. und 15. März, kann man den „fast“ perfekten Ehemann erleben. Die Samstagsvorstellung beginnt auch hier um 20 Uhr, und die Vorstellung am Sonntag um 19 Uhr. we

