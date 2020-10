Patrick Laub tritt Nachfolge von Torben Franzwa an

Hardheim.Auch wenn in Anbetracht der neuen Spielgemeinschaft aus Hardheim, Bretzingen, Erfeld und Gerichtstetten gemäß der Verbandsvorschrift ein neuer Verein gegründet werden muss, wird es beim TV Hardheim auch weiterhin eine eigene Fußballabteilung geben. Dies wurde am Freitag bei der Jahreshauptversammlung der Fußballer in der Erftalhalle nachdrücklich betont.

In Vertretung des verhinderten Abteilungsleiters Torben Franzwa übernahm Timo Schreiner als dessen Stellvertreter die Leitung. Er lobte die gute Zusammenarbeit mit dem TV Hardheim und bedauerte die durch die Corona-Pandemie vereitelte Realisierung der Vorhaben zur Feier des 125-jährigen Bestehens des TVH.

Schreiner erinnerte an eine beachtliche Zahl an Treffen des Vorstandes, die dabei die Vorhaben des vergangenen Jahres besprachen und eine Vielzahl an Tätigkeiten, wie das Maibaumfest, das kleine Sportfest und die Beteiligung am Weihnachtsmarkt sowie am Jugendturnier kurz nach Weihnachten. Bei diesem von mehr als 90 Jugendmannschaften genutzten Angebot war großer Einsatz vieler Unterstützer gefragt. Eine gemeinsame Weihnachtsfeier war zudem ein neues Angebot der Abteilung.

Aus sportlicher Sicht gab es einiges zu berichten: Nach dem Zusammenschluss mit Bretzingen vor einigen Jahren ging die erste Mannschaft des TV Hardheim vor Beginn dieser Runde eine Spielgemeinschaft mit Erfeld und Gerichtstetten ein.

Derzeit auf dem 16. Platz

Der stellvertretende Abteilungsleiter zeichnete ein aufschlussreiches Bild der Entwicklung der ersten Mannschaft bis hin zum gemeinsamen Auftritt der Spielgemeinschaft in der laufenden Runde in der Kreisliga Buchen. In dieser belegt das Team derzeit den 16. Platz.

Nach der in der Vergangenheit schon vollzogenen Fusion mit Bretzingen muss nun bedingt durch die neue Spielgemeinschaft ein neuer Verein als „SG Erftal“ gegründet werden.

Informationen vorgelegt wurden zudem zum Jugendfußball, der im vergangenen halben Jahr vor großen Herausforderungen stand. Mit dem Lockdown musste der Spiel- und Trainingsbetrieb eingestellt werden. Gemeinsam mit dem Badischen Fußballverband und den Jugend- und Vereinsvertretern wurde die Wertung der Runde besprochen: Die B-Jugend der SG Erftal/Brehmbachtal war auf dem 1. Platz und stieg in die Landesliga auf, wie auch der C-Jugend-Jahrgang SG Höpfingen/Erftal. Ebenso berichtete Schreiner über die Damenmannschaft, die in der Freizeitrunde Tauberbischofsheim spielt.

Katja Weimann ließ den Kassenbericht mit Darstellung der Einnahmen und Ausgaben folgen. Eric Bachmann verlas den von den Kassenprüfern Bernd Meszaros und Peter Benig verfassten Bericht mit Bestätigung der einwandfreien Kassenführung.

Torben Franzwa als scheidender Abteilungsleiter hatte wegen Verhinderung einen schriftlichen Rückblick auf sein bisheriges Wirken zugehen lassen, in dem er sein Zufriedenheit darüber ausdrückte, dass viele Dinge gemeinsam auf den Weg gebracht und erfolgreich realisiert wurden.

Eric Bachmann überbrachte namens des TV Hardheim den Dank für die gute Zusammenarbeit im Turnrat und erkannte die Durchführung notwendiger baulicher und Umstrukturierungsmaßnahmen durch die Fußballer an. Der Entlastung der Abteilungsführung schloss sich deren Wahl an. Die Nachfolge von Torben Franzwa in der Abteilungsführung trat Patrick Laub an, Timo Schreiner ist wieder Stellvertreter. Nadine Cogliati ist neue Kassiererin, Peter Benig und Bernd Meszasros bleiben Kassenprüfer, Jugendwarte sind Sandra Laub und Anja Berberich. Einen Schriftführer gilt es noch zu finden.

In seiner Eigenschaft als stellvertretender Bürgermeister überbrachte Eric Bachmann Grüße der Gemeinde und freute sich dabei, dass sich die Freude am Fußball an den verschiedensten Mannschaften ersehen lässt. Er lobte die über den Sport hinausgehende Aktivität der Fußballer in der Gemeinde, wie das Maibaumstellen.

Bisher kein Interesse des FCS

Zum weiteren Verlauf gehörte zunächst die Besprechung verschiedener Themen. Dazu gehörte vor allem der Weg der Fußballer zusammen mit Erfeld und Gerichtstetten als SG Erftal. Hierfür steht vor allem die Gründung eines neuen Vereins an, dessen Namen das gesamte Erftal umfasst. Aus Schweinberg wurde bisher noch kein Interesse an der künftigen SG Erftal gezeigt, doch wurde betont, dass der Weg für den FCS offen steht.

Angesprochen wurde auch die Situation in der Jugendarbeit, zumal vor allem dort schon verschiedene Spielgemeinschaften bestehen, so dass es die Verhältnisse bezüglich der jeweiligen Vereinszugehörigkeit der jungen Fußballer zu klären gelte. Für die Jugend-, Damen und AH-Mannschaft soll die eigene Fußballabteilung beim TV Hardheim auch künftig bestehen bleiben.

Eric Bachmann kündigte für 9. November eine Infoveranstaltung zum Glasfaseranschluss im Sportheim an, wofür eine Anmeldung bei ihm notwendig ist.

Der abschließende Dank ging an Katja Weimann für ihr Wirken als Kassierin in Verbindung mit der Überreichung einer Anerkennungsgabe und ebenso an Elmar Gehrig für sein 20-jähriges Wirken als Zeugwart beim Herrenfußball. Eine Ehrung für den scheidenden Abteilungsleiter Torben Franzwa wird nachgeholt. Z

