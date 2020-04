Patientin starb „mit“, nicht „an“ Corona

Im Krankenhaus in Hardheim ist eine Patientin „mit“ Corona, aber nicht „an“ Corona gestorben. So das Krankenhaus in einer Pressemitteilung.

Hardheim. Zur Berichterstattung zum ersten Todesfall im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie erreichte das Krankenhaus Hardheim eine Reihe an Nachfragen. Zu den wesentlichen Fragestellungen beziehen Verwaltungsleiter Lothar Beger und der behandelnde

...