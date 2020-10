Patienten-Cockpits haben Fernseher abgelöst

Hardheim.Die Zukunft ist digital: Drei Milliarden Euro stellt Bundesgesundheitsminister Jens Spahn den Krankenhäusern in Deutschland für Investitionen in die Digitalisierung zur Verfügung. Auch am Hardheimer Krankenhaus werden immer mehr digitale Hilfsmittel eingesetzt, um Arbeitsabläufe zu verbessern sowie Mitarbeiter, Ärzte und Pflegepersonal zu entlasten. Rund 200 000 Euro hat der Krankenhausverband in den letzten Monaten in Verkabelungen und in digitale Endgeräte investiert.

Während die Einführung von Neuerungen wie die digitale Patientenakte gerade in der Verwaltung vorbereitet werden, gibt es auch Veränderungen, die bereits in der Praxis erprobt sind. So hängen seit Anfang des Monats keine Fernseher mehr an den Wänden der Patientenzimmer. Stattdessen wurden alle 51 Planbetten mit sogenannten Patienten-Cockpits ausgestattet. Statt mit dem Zimmernachbarn das Fernsehprogramm abzustimmen, können die Patienten nun selbst wählen, was sie sich anschauen möchten.

Die Bedienung der Displays ist benutzerfreundlich, wie Christian Seitz, interner IT-Beauftragter der Krankenhausverwaltung, bei der Vorstellung der Neuheit deutlich macht. Die Patienten können damit, mit Kopfhörern, fernsehen und ab dem kommenden Jahr auch im Internet surfen. Die handlichen Bildschirme lassen sich auf einen möglichst bequemen Abstand und Sehwinkel einstellen.

„Zunächst waren nur die Zimmer im Neubau damit ausgestattet“, erklärt Verwaltungsleiter Lothar Beger. „Es hätte aber dauerhaft keinen Sinn ergeben, zwei Systeme parallel zu betreiben.“ Aus diesem Grund wurden nun auch die übrigen Betten mit Patienten-Cockpits versorgt. Während diese Neuerung den Patienten direkt betrifft, spielen sich viele weitere Aspekte der Digitalisierung zumeist im Hintergrund ab. So ist das Hardheimer Krankenhaus auf dem Weg zum papierlosen Büro, um schneller und effektiver arbeiten zu können. „Bei allen Anschaffungen achten wir darauf, dass die Daten später digital und ohne Medienbruch weiterverarbeitet werden können“, berichtet Lothar Beger. Seit Januar werden die alten Akten digitalisiert, um für die Zukunft gewappnet zu sein. Bis Mitte des kommenden Jahres soll nämlich die digitale Patientenakte kommen. Tablets und Laptops lösen dann die gewohnten Klemmbretter und Papierakten ab. Auch in Sachen Infrastruktur ist das Haus für die Zukunft gerüstet: So wurde das Krankenhaus komplett mit Glasfaserleitungen ausgestattet. „Unser Netzwerk ist auf dem neuesten Stand“, berichtet Christian Seitz. Intern ist alles vorbereitet, jetzt fehlt nur noch der externe Anschluss, damit die Hochgeschwindigkeitsverbindungen ins Internet möglich werden. Bislang steht den Patienten zwar schon kostenloses W-Lan zur Verfügung. Doch sobald der Glasfaseranschluss Wirklichkeit wird, kann auch über die Patienten-Cockpits gesurft werden.

