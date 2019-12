Patienten auf die Festtage eingestimmt

Hardheim.Mit der Weihnachtsfeier lag es der Leitung des Krankenhauses Hardheim am Donnerstag am Herzen, die zu dieser besinnlichen Zeit im Haus weilenden kranken und alten Menschen auf die Festtage einstimmen.

Das war möglich durch die Übertragung der in der Hauskapelle abgehaltenen Feier direkt auf die Fernsehgeräte in den Patientenzimmern. So konnten alle Freude haben und auf Weihnachten eingestimmt werden mit dem gehaltvollen und beeindruckend gestalteten Programm.

Zu den Mitwirkenden zählten die Cello-Schüler der Musikschule Hardheim unter Leitung von Musiklehrer Tilman Wehle, der Kirchenchor St. Alban unter Leitung von Jutta Biller sowie Yvonne Wolfmüller und Marianne Scheurich mit ihren Akkordeons.

Die beiden letztgenannten ließen es sich zudem nicht nehmen, weihnachtliche Klänge patientennah auch im Flur des Krankenhauses erklingen zu lassen.

Nach den Grußworten von Verwaltungsdirektor Ludwig Schön mit der Empfehlung, alle Last abzulegen und trotz der Krankheit Weihnachten zu feiern, gehörten zur Feier Richtung weisende Worte zum großen Fest .

Pfarrer Andreas Rapp hielt es für wichtig, die Kranken erkennen zu lassen, dass sie sich im Krankenhaus Hardheim in helfenden Händen gut aufgenommen sehen könnten. Sie sollten spüren, dass Jesus durch seine Geburt auch für sie Licht ins Dunkel bringe.

Bürgermeister Volker Rohm bedauerte die beim Fest zu einem Krankenhausaufenthalt „verurteilten“ Patienten und erkannte gleichzeitig die Leistungen der dort für diese tätigen Personen an. Er sah für die Patienten zumindest die Chance zum Nachdenken und zu Erinnerungen an vergangene Jahre sowie die Freude über deren Bereitschaft für einander tätig zu sein und so ein Gefühl von Gemeinschaft und Miteinander erleben zu können. Daher richtete er besonderen Dank an alle in dieser Zeit im Krankenhaus wirkenden Kräfte.

Dr. Andreas Mövius erhoffte ebenfalls weihnachtliche Freude für alle im Krankenhaus, erkannte besonders die Leistungen in Sachen Renovierung und Neubau an und sah damit „Unvergleichliches“ geschafft. Er stellte allerdings auch Gedanken zur Situation und den Problemen des Krankenhauswesens an, vergaß nicht auf die bestehenden Schwierigkeiten und in diesem Zusammenhang auf die bedeutsame und verantwortungsvolle Arbeit der Verwaltung und des Personals hinzuweisen.

Alle Sprecher übermittelten hoffnungsvolle Weihnachtswünsche, ehe ein gemeinsames Lied die Programmfolge abschloss.

Doch damit nicht genug. Nach der Feier besuchten sie und die Vertreter der Krankenhausleitung die Patienten in ihren Zimmern und überbrachten mit ihren Weihnachtswünschen kleine Weihnachtsgaben.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 21.12.2019