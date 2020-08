Parcours voller Ehrgeiz absolviert

Hardheim.Auch in den Ferien und trotz der Corona-Krise aktiv zeigte sich Manfred Böhrer von der IG Mühlenradweg. Unter dem Motto „Fahrrad-Geschicklichkeitsparcours – just for fun“ hat er gemeinsam mit Franz Nachtnebel ein für Kinder und Jugendliche interessantes Angebot im Hardheimer Ferienprogramm geschaffen.

Anzahl überschaubar

Die Zahl der Nutzer am Dienstag war gut überschaubar, als Manfred Böhrer die Veranstaltung am Hardheimer Sportplatz eröffnete und sich zuerst absicherte, ob auch alle genutzten Fahrräder verkehrsgerecht mit allem Notwendigen ausgestattet waren. Danach erläuterte er die verschiedenen Aufgaben, die von den Kindern und Jugendlichen zu bewältigen waren.

Die jungen Akteure bewiesen dabei Ehrgeiz und ließen nicht locker, ehe sie allen Anforderungen gerecht wurden. Dies erkannten die beiden Repräsentanten der IG Mühlenradweg mit gebührender Würdigung an.

Während Böhrer als Organisator für kurze Tipps, Ratschläge und Empfehlungen sorgte, ließ es sich Nachtnebel nicht nehmen, den Anforderungen und verschiedenen Schwierigkeiten gerecht zu werden.

Die Teilnehmer hatten ihre Freude, unbelastet von jeglichem Wettbewerbsstress, aber dennoch voller Ehrgeiz, den Parcours nach wiederholten Bemühungen ohne jede Beeinträchtigung zu absolvieren. Z

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 06.08.2020