Osterfeuer soll an Freude der Auferstehung erinnern

Hardheim.Für viele Menschen, egal ob gläubige Christen oder Atheisten, bekommt Ostern in diesem Jahr eine besondere Bedeutung, da es wegen der Corona-Krise nicht wie in den Vorjahren ablaufen kann. Weder die Familienbesuche noch Gottesdienste können wie gewohnt stattfinden.

Traditionsgemäß findet nach der Liturgie in der Osternacht die Auferstehungsfeier statt. Die als „Nachtwache“ gestaltete Feierlichkeit begann in den vergangenen Jahren bei der katholischen Pfarrgemeinde mit der Entzündung des Osterfeuers am Missionskreuz am Seiteneingang der Pfarrkirche St. Alban. Von Pfarrer Andreas Rapp wurde das Osterfeuer gesegnet und die Osterkerze daran entzündet. Die Osterkerze ist mit einem Kreuz verziert – und den Buchstaben Alpha und Omega und der jeweiligen Jahreszahl. Außerdem symbolisieren fünf Weihrauchkörner die Zahl der Wundmale Jesus. Seit dem 5. Jahrhundert ist die Osterkerze in Rom üblich und steht mit dem Feuer und dem Licht für den Sieg über die Finsternis. Christus ist das Licht der Welt und hat den Tod endgültig überwunden. Deshalb zieht der Pfarrer mit dem Licht der Osterkerze in die dunkle und unbeleuchtete Kirche ein. Die Anwesenden entzünden an der Osterkerze ihre eigenen Kerzen. An die „Lichtfeier“ schließt sich der Wortgottesdienst an. Mit der Tauffeier und der Eucharistiefeier endet die Osternacht.

Bei der evangelischen Kirchengemeinde mit Pfarrer Markus Keller fanden die Feierlichkeiten um die evangelische Kirche statt. Anschließend zog die Kirchengemeinde mit der Osterkerze durch den Ortskern von Hardheim.

Im Sinne der Ökumene findet die Auferstehungsfeier beider Konfessionen in diesem Jahr gemeinsam statt. In der Osternacht, am Karsamstag, wird um 21 Uhr auf dem Hockenberg von den evangelischen Pfadfindern ein Osterfeuer entfacht, das weithin sichtbar sein wird und zu Hause an die Freude der Auferstehung Jesu Christi erinnern soll, dazu läuten die Glocken der Pfarrkirche St. Alban. En

