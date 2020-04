Ort für die Trauer schaffen

Hardheim.Aufgrund der Corona-Pandemie gibt es auch beim Abschied von einem lieben Menschen viele Einschränkungen. Oft können die Familien nicht einmal das Sterben begleiten, oder hatten den letzten persönlichen Kontakt vor langer Zeit und seither nur noch per Telefon. Das bringt zusätzliches Leid und reißt viele Wunden. Maximal zehn Personen können sich um das Grab versammeln. Daher wird in der Seelsorgeeinheit den trauernden Familien die Möglichkeit gegeben, das Bild ihres Verstorbenen in der Kirche des jeweiligen Ortes aufzustellen und die Gedenkbildchen zur Mitnahme dazuzulegen. In Hardheim und Höpfingen wird dies in der Nähe des Opferlichtständers zu finden sein. In den anderen Kirchen kann das Bild dort hingestellt werden, wo die Gedenkbücher aufgelegt sind. Besonders wichtig ist angesichts dieser Gegebenheiten die Möglichkeit der Trauerbegleitung durch Kornelia Benig oder das Seelsorgeteam. Über die Notfallhandynummer 0151/ 22745327 sind die Gemeindereferentinnen von 8 bis 22 Uhr erreichbar.

