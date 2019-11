Orgelseminar und viel Wissenswertes

Hardheim.In Verbindung mit dem Orgelkonzert von Patrick Gläser unter dem Motto „Orgel rockt“ in der Pfarrkirche St. Alban in Hardheim (die FN berichteten) stand ein nachmittägliches Orgelseminar in der Orgelmanufactur Vleugels. Im Anschluss an das erfolgreiche und bejubelte Konzert fanden sich bereits zu den vom gefeierten Organisten gewährten Zugaben zahlreiche Orgelbegeisterte auf der Empore ein, um Patrick Gläser beim Orgelspiel zu beobachten und zu bewundern und sich anschließend vom Fachmann aus der Orgelmanufactur weitergehende aufschlussreiche und wissenswerte Erläuterungen zur großen Hardheimer Vleugels-Orgel und Erläuterungen zu deren Aufbau und Nutzung geben zu lassen. Bereits mit der Begrüßung verbunden hatte Bernhard Berberich die Ankündigung der Orgelkonzerte im Verlauf des nächsten Jahres. Zu diesen wird unter dem Motto „Wind von Osten“ auch eine Veranstaltung mit der aus Tokio stammenden Organistin Keiko Inoue mit ihrem Gestaltungsvermögen gehören. Z

