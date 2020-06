Open-Air-Wortgottesdienst an der Burgruine

Schweinberg.Auf eine nicht alltägliche Weise wurde am Pfingstsonntag bei bestem Wetter Gottesdienst gefeiert: An der Schweinberger Burgruine führte Manfred Weihbrecht durch einen kurzen, aber gehaltvollen Open-Air-Wortgottesdienst, der im Rahmen derzeit gültiger Abstands- und Hygieneregeln durchgeführt wurde. Weihbrecht empfahl den Gläubigen, sich niemals die Hoffnung nehmen zu lassen und den Blick auf den Glauben zu richten. Das wurde mit stimmungsvollen wie andächtigen Liedbeiträgen unterstrichen. Am Ende des Gottesdienstes dankte er allen, die zum Gelingen beigetragen hatten: „Ohne unsere Helfer hätte man Pfingsten dieses Jahr wohl ohne Gottesdienst feiern müssen“, merkte er an. Darüber hinaus verliehen der weite Blick bis nach Höpfingen sowie das Ambiente in unmittelbarer Nähe des Bergfrieds dem Wortgottesdienst eine besondere Aura. Das stellten auch die zahlreichen Besucher fest: „Es war mal was ganz Anderes, aber trotzdem oder gerade deswegen schön“, war beim Verlassen des Platzes zu hören – wobei freilich auch Regeln einzuhalten waren. Bild: Adrian Brosch

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 02.06.2020