„Onleihe“ steht ab Donnerstag rund um die Uhr zur Verfügung

Hardheim.Aufgrund Corona-Richtlinien muss die Gemeindebücherei Hardheim bis auf Weiteres für den Publikumsverkehr geschlossen bleiben. Ab Donnerstag, 4. Februar, bietet das Team jedoch ein Bestell- und Abholservice bis zur Wiedereröffnung der Bücherei an. So kann man jeweils am Dienstag und Donnerstag zwischen 15 und 17 Uhr telefonisch mit einer Büchereimitarbeiterin in Kontakt treten. „Teilen Sie uns Ihre Ausleihwünsche unter Nennung Ihres Namens und der Büchereiausweisnummer mit – telefonisch oder per E-Mail. Wir werden Ihnen dann einen Abholtermin zur Verfügung stellen“, so die Verantwortlichen. Die Medien seien bei der Abholung bereits auf dem jeweiligen Leserkonto verbucht und werden in einer Tüte im Eingangsbereich der Bibliothek/Schule zur Abholung bereitgestellt. Die Medienrückgabe erfolgt in eine Box im Eingangsbereich.

Die kürzlich eingeführte „Onleihe“ steht allen Lesern rund um die Uhr zur Verfügung. Dort finden Sie neben eBooks auch eAudios (Hörbücher für Kinder und Erwachsene) oder eMagazine. Diese kann man unter metropolbib.de erreichen und auf seinem Endgerät bequem herunterladen. Dafür benötigt man einen gültigen Leserausweis der Gemeindebücherei Hardheim. Mit der Ausweisnummer und seinem Geburtsdatum kann man sich dann anmelden. Anmeldeformulare liegen neben der Medienrückgabebox bereit. Melden kann man sich aber auch per E-Mail mit Angabe von Anschrift, Telefon und Geburtsdatum. Die Abholung des Leserausweises erfolgt nach Terminvereinbarung.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 03.02.2021