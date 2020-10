Ökumenische Aktion in der Martinswoche zur Feier in der Familie

Hardheim.Dass Glaube seinen Ursprung in der Familie hat, dort gelebt und geteilt werden muss, um weitergegeben zu werden, zeigt sich besonders in der aktuellen Situation.

Um an Sankt Martin eine Ansammlung vieler Familien mit Kindern zu vermeiden, haben die Kinderkirchenteams und Kindergartenleitungen in Hardheim, Höpfingen, Schweinberg, Gerichtstetten, Bretzingen und Waldstetten vielerlei alternative Möglichkeiten erarbeitet. Während des gesamten Monats November gibt es einen Baum an der katholischen Kirche, der die Geschichte des Heiligen Martin erzählt.

Außerdem laufen in der Martinswoche und darüber hinaus Aktionen. Familien müssen also nicht auf einen Gang durch die Straße mit Laterne und dem Gedenken an Sankt Martin verzichten. Aber sie werden gebeten, dies im Familienverband zu tun und Kontakte zu anderen Haushalten zu vermeiden.

Baum mit Laternen

In Hardheim startet eine ökumenische Aktion der Kinderkirchen, die während des gesamten Monats November läuft. An der Katholischen Kirche kann der Baum am Kirchplatz ab dem 1. November mit Laternen behängt werden, welche jeden Abend ab Einbruch der Dunkelheit leuchten sollen. Wichtig ist, dass die Gefäße wetterfest, also aus Glas, Plastik oder Blech gestaltet sind. Ende November können die Laternen dann wieder abgeholt werden. Sinnvoll ist es, die Leuchten mit kleinen LED-Lichtern mit Timerfunktion auszustatten.

Die Martinsgeschichte hängt in Bild und Text am Baum vor der Katholischen Kirche und kann von den Eltern vorgelesen werden. Kontaktlos ist dies auch über QR-Code und Handy möglich.

Am 11. November werden auch die Fenster an der evangelischen Kirche und ein Baum mit Laternen beleuchtet sein. Ab diesem Tag können die Kinder auch Lichtertüten in den Kirchen holen, um ihr Licht mit anderen Menschen zu teilen, denen sie es einfach vor die Haustüre stellen. Hinter dieser Aktion steckt der Gedanke, dass möglichst viele Fenster in den Orten der Seelsorgeeinheit Hardheim-Höpfingen zum Leuchten gebracht werden. Deshalb wird diese Aktion auch in Erfeld, Gerichtstetten, Höpfingen und Schweinberg gestaltet.

