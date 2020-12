Öffnungszeiten Wertstoffhof

Hardheim.Der Wertstoffhof des DRK-Ortsvereins Hardheim an der Querspange ist am Heiligabend, 24. Dezember, und an Silvester, 31. Dezember geschlossen. Ab Samstag, 2. Januar, erfolgt die Annahme zu den gewohnten Öffnungszeiten: Donnerstag von 18 bis 19.30 Uhr und Samstag von 10 bis 11.30 Uhr.

Die behördlichen Auflagen aufgrund der Schutzmaßnahmen sind zu beachten. Alle Personen müssen bei der Anlieferung eine Maske tragen. Es dürfen nur maximal zwei Personen im Fahrzeug sein, und es besteht eine Zugangsbeschränkung von maximal fünf Fahrzeugen gleichzeitig auf dem Wertstoffhof. Alle Personen müssen auf den Mindestabstand von eineinhalb Metern auch beim Befüllen der Container achten. Während der Wartezeit darf das Fahrzeug nicht verlassen werden.

Unter Umständen muss mit einem Rückstau auf die Querspange gerechnet werden. Außerdem sollen alle Anlieferer aus Richtung des Kreisverkehrs in der Wertheimer Straße kommen, damit nur eine Straßenseite als Wartebereich genutzt und der Durchfahrtsverkehr nicht behindert wird. Die im Abfallkalender angekündigte Altkleidersammlung als Straßensammlung am 9. Januar wird wegen der bestehenden Corona-Schutzmaßnahmen nicht durchgeführt.

