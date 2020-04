„Nur die dringlichsten Vorhaben umsetzbar“

Hardheim.Michael Messerer nahm für die CDU-Fraktion zum „Haushaltsplan 2020“ der Gemeinde Hardheim Stellung. „Der Haushalt 2020 ist bereits im Entwurf vom Dezember geprägt von einer schwierigen Gesamtsituation. Durch die vergleichsweise gute Finanzkraft früherer Jahre sind hohe Umlagen zu leisten. Gleichzeitig musste man auch damals schon von geringeren Einnahmen unter anderem im Bereich der Gewerbesteuer ausgehen. Wobei hier trotz vorsichtiger Schätzung weitere nicht absehbare Einbrüche zu befürchten sind. Zudem wurde die Kreisumlage, auch wegen der Schwierigkeiten der Neckar-Odenwald-Kliniken, deutlich erhöht. Dies trifft mit uns eine Gemeinde, welche zusätzlich ein eigenes Krankenhaus zu finanzieren hat. So ist nun neben der Rückführung der Liquidität auf das absolut zulässige Minimum eine Kreditermächtigung von 640 000 Euro geplant. Dies trotz einer Erhöhung des Grundsteuer-Hebesatzes auf 380 Prozent. Der Gesamt-Ergebnishaushalt weist bei Einnahmen von rund 15,6 Millionen Euro und Ausgaben von 16,6 Millionen einen Fehlbetrag von etwas über einer Million Euro aus. Zum Vergleich: 2018 stand an dieser Stelle statt eines Fehlbetrags ein Plus von 1,8 Millionen. Diese Zahlen zeigen, dass die Gemeinde im laufenden Jahr nur die dringlichsten Vorhaben umsetzen kann. Projekte wie die schrittweise Renovierung des Schulzentrums oder die Sanierungsmaßnahmen im Ried müssen fortgesetzt werden, auch weil zugesagte Fördergelder sonst verfallen würden.

Die Anschaffung verschiedener neuer Feuerwehrfahrzeuge kann aus demselben Grund nicht verschoben werden. Verschiedene für dieses Jahr angedachte Maßnahmen können leider nicht realisiert werden.“

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 22.04.2020