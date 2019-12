Nikolausbesuch ein Höhepunkt

Hardheim.Trotz des unbeständigen und später tatsächlich nassen Wetters traf sich der OWK-Familienwandertreff am Samstagnachmittag in Richtung Wolfsgrubenhütte. Der Spaziergang endete an einer kleinen Tanne. Der Nikolaus kam mit seinem Gesellen Knecht Ruprecht der Familiengruppe entgegen. Mit Liedern, einer Geschichte, dem Schmücken des Baumes, kleinen Nikolausgaben und dem Hinlegen von Äpfeln und Karotten für die Tiere wurde diese Adventszusammenkunft gefeiert. Nach Kinderpunsch, positivem Resümee und einem Dank an die Initiatoren und Mitmacher wurde der kleine Rückweg bei Regen angetreten.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 10.12.2019