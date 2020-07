Nico Beyer neuer Leiter

Hardheim.In der letzten Sitzung vor den Sommerferien wurde Nico Beyer vom Gemeinderat Hardheim zum neuen Leiter des Gemeindebauhofs gewählt.

Der 1978 in Chemnitz geborene Nico Beyer wohnt seit 2002 in Hardheim und erlernte nach dem Schulabschluss an der Walter-Hohmann-Schule in den Jahren 1995 bis 1998 den Beruf des Malers und Lackierers beim Malerbetrieb Andreas Gress in Schweinberg.

Seit dem Jahr 2011 ist er im Bauhof bei der Gemeinde Hardheim beschäftigt und hatte bereits seit Januar 2020 die kommissarische Leitung des Bauhofs übernommen, wo er mit großer Leistungsbereitschaft und hohem persönlichem Engagement die Organisation und Arbeitseinsätze des Bauhofs koordiniert.

„Durch Fleiß, Zuverlässigkeit und fachliche wie menschliche Kompetenz hat er sich dabei für diese verantwortungsvolle Stelle empfohlen und wurde folgerichtig nach interner Ausschreibung in nichtöffentlicher Gemeinderatssitzung am 20. Juli einstimmig zum neuen Leiter des Gemeindebauhofs Hardheims gewählt“, heißt es dazu in einer Mitteilung der Gemeinde.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 31.07.2020