Neugestaltung des Pausenhofs ein weiteres Ziel

Hardheim.Wenngleich die Jahreshauptversammlung des Fördervereins Walter-Hohmann-Schulzentrum Corona-bedingt entfiel, legte Vorsitzende Melanie Knüttel eine Bilanz über die zahlreichen Aktivitäten des rührigen, 2011 gegründeten Vereins vor.

So hatte man ein gesundes Frühstück für die Abschlussklassen des Schuljahres 2019/20 zubereitet, Trinkflaschen für die neuen Erstklässler sowie die fünften Klassen des Schulverbunds angeschafft sowie die Abschlussgeschenke der im Sommer verabschiedeten Zehntklässler mitfinanziert. Auch die Apfelernte der Siebtklässler in Zusammenarbeit mit der Gemeinschaft Wohneigentum Hardheim und deren Leiterin Irene Leiblein wurde unterstützt. „Mittelfristig ist die Neugestaltung des Pausenhofs eines unserer Schwerpunktthemen“, lässt Knüttel anklingen und betont, dass man sich bereits in Gesprächen mit der Gemeindeverwaltung befinde. „Weiterhin wollen wir das vor Jahren bereits sehr gut angenommene und von vielen Kindern auch gewünschte Bewerbungstraining wiederholen“, informiert sie. ad

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 03.11.2020