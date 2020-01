Neues Programm für Jung und Alt

Hardheim.Der Odenwaldklub Hardheim hat für 2020 wieder einen Wanderplan mit mancherlei Angeboten erarbeitet, mit denen sowohl die Mitglieder als auch alle anderen Wanderfreudigen jeden Alters angesprochen werden sollen.

Auf die „Winterwanderung“ am Dreikönigstag folgt am 12. Januar die Teilnahme am Neujahrsempfang der Gemeinde, am 19. Januar eine „Schneewanderung“ (Treffpunkt: 14 Uhr am Schlossplatz) sowie am 25. Januar die Jahreshauptversammlung (mit Wanderehrung) ab 15.30 Uhr in der „Wohlfahrtsmühle“.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 08.01.2020