Hardheim.Die seit Jahren laufenden Planungen der Hollerbach-Gruppe in der ehemaligen Nike-Stellung in der „Hafengrube“ in Hardheim zur Zusammenführung einzelner Bereiche nehmen sichtbar Gestalt an. Denn dort deuten die derzeitigen baulichen Maßnahmen mit imponierenden Dimensionen die Entstehung einer großen Werkhalle an. Das Bild entstand am Montagnachmittag. Bild: Elmar Zegewitz

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 29.04.2020