„Neue Mitte des Kirchenraumes“

Hardheim.Die über 125 Jahre alte, beeindruckende und ehrgeizig als „Erftaldom“ apostrophierte Pfarrkirche St. Alban in Hardheim weist auch einen imposanten Hochaltar auf. Dieser wurde im Jahr 1900, also vor 120 Jahren, durch die Firma Simmler und Venator aus Offenburg aufgestellt, wie der frühere Hardheimer Pfarrer Franz Lang bei einem vor längerer Zeit gehaltenen Vortrag zum Thema „Erftaldomschatz“ und unter dem Aspekt „Künstlerische Ausstattung der Pfarrkirche“ in Erinnerung gebracht hat.

Dieser Hochaltar als im Chor vorgesehenem liturgischen Zentrum fällt vor allem durch den auf vier Säulen ruhenden quadratischen Altarüberbau in Form eines Baldachins auf, der von einer achtseitigen Bedachung bekrönt wird.

In der Vorderseite der sogenannten Mensa sind alttestamentliche Bezüge zur Eucharistie dargestellt: die Opferung Isaaks, das Opfer Abels und das Opfer des Melchisedek. Im Mittelteil des Altars dann die neutestamentlichen Bezüge: das Gebet am Ölberg und das letzte Abendmahl.

Der erhöhte Mittelteil weist in der unteren Zone den Tabernakel und in der darüber liegenden Nische das Altarkreuz auf. Auch die niedrigeren Seitenteile weisen künstlerische Relief-Gestaltung auf. Dieser beeindrucke Hochaltar ist erhalten geblieben – trotz mancher Maßnahmen und Veränderungen in der Pfarrkirche.

Gemäß den Bestimmungen der Liturgiereform nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil soll der Altar einer Kirche nun freistehend sein und „überall, wo es möglich ist“ wieder freistehend errichtet werden, so dass er leicht umschritten werden kann und „wahrhaft den Mittelpunkt bildet, dem sich die Aufmerksamkeit der ganzen Versammlung der Gläubigen von selbst zuwendet“.

Seine Grundgestalt ist der Tisch als „mensa domini“. Damit verbunden ist auch die Position des Priesters „versus populum“. Denn die seit dem Mittelalter übliche Zelebration mit dem Rücken zum Volk wird als weniger geeignet für die tätige Teilnahme empfunden.

Mancherlei Einflüsse wirkten sich im Verlauf der Jahrhunderte auf die Altarplatzierung und -gestaltung aus. Doch die „neue Mitte des Kirchenraums“ im Geist des Zweiten Vatikanischen Konzils ist nun auch im „Erftaldom“ der neu gestaltete Altarraum und der 1995 neu geschaffene Altar und Ambo. Bild: Elmar Zegewitz

