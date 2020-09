Neue Ausbildungsoffensive

Schweinberg.Zu Beginn des neuen Schuljahres beginnt der Musikverein Schweinberg wieder mit der Ausbildung von Nachwuchsmusikern.

Da aufgrund der Corona-Pandemie der Nachwuchsnachmittag „MVS for Kids“ in diesem Jahr nicht stattfand, können ab sofort Termine zum Instrumente testen oder Besuch einer Schnupperprobe der MiniBand in der Turnhalle Schweinberg telefonisch vereinbart werden. Eingeladen hierzu sind alle Kids, die bereits ein Instrument spielen oder erlernen möchten.

Neben verschiedenen Instrumenten wie Querflöte, Klarinette, Saxophon, Trompete, Waldhorn, Tenorhorn, Posaune, Tuba, besteht auch die Möglichkeit, Schlagzeug und Percussion zu testen. Willkommen sind außerdem alle Kinder, die bereits Blockflöte spielen und in der MiniBand mitwirken möchten. Proben finden aktuell immer freitags von 19 – 20.30 Uhr statt.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 24.09.2020