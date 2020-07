Mut gehabt, seine Ansichten zu vertreten

Hardheim/Waldstetten.Zum hundertsten Mal jährt sich am 22. Juli der Todestag von Erzbischof Dr. Thomas Nörber, der in Waldstetten geboren, einige Jahre als Pfarrverweser in Hardheim gewirkt und 1898 zum Metropoliten der oberrheinischen Kirchenprovinz gewählt wurde. Er verkörpert den Aufstieg aus ärmlichen und einfachen Verhältnissen bis zu einem Spitzenamt in der Gesellschaft des 19. Jahrhunderts. In mehreren

...