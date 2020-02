Musiktheater, Schauspiel und Tanz in gewohnter Fülle

Würzburg/Hardheim.Beim Abonnentenforum des Mainfranken Theaters Würzburg gab es in Anbetracht der Sanierungs- und Baumaßnahmen insbesondere auch für die Abonnenten der verschiedenen Theaterringe wissenswerte Informationen.

Dazu gehörte insbesondere der Hinweis darauf, dass ab der Saison 2020/21 das Bestandsgebäude samt Großem Haus saniert und daher vorübergehend geschlossen sein wird. Die Besucher werden aber dennoch Musiktheater, Schauspiel und Tanz in der gewohnten Fülle und Qualität erleben.

Zudem werden auch die einzelnen Abonnements in ihrer Struktur unverändert bleiben. Große Musiktheater- und Tanzproduktionen werden in der Theaterfabrik Blaue Halle in der Würzburger Dürrbachau (va-Q-tec AG, Alfred-Nobel-Straße 33) stattfinden.

Die Schauspielproduktionen werden die Theaterfreunde im Zentrum Würzburgs erleben: eine Schauspielproduktion zu Anfang der Spielzeit im Theater in der Bibrastraße (Hochschule für Musik) und die weiteren Schauspielproduktionen dann schon im neu eröffneten Kleinen Haus.

Ab Ende März wird das Mainfranken Theater Angebote über Sitzplätze in den Spielstätten zugehen lassen, die sich an den jetzigen Sitzplätzen bzw. Sitzplatzkategorien orientieren. Änderungswünsche können eingebracht werden.

Nach der Veröffentlichung des Spielplans Ende April werden schnellstmöglich Informationen über die jeweiligen Vorstellungstermine und Produktionen verschickt. Außerdem wünscht sich das Mainfranken Theater die Beteiligung der Abonnenten an einer bis zum 29. März laufenden Umfrageaktion, weil das Abo-Angebot weiter ausgebaut und verbessert werden soll. Der Hardheimer Theaterringleiter bemüht sich, den Abonnenten die Beteiligung an dieser Umfrage zu ermöglichen. Damit und auch mit dem Bemühen um die Fortführung des Theaterbetriebs trotz laufenden Sanierungs- und Baumaßnahmen bekundet das Mainfranken Theater nachdrückliches Interesse an der Beibehaltung regelmäßiger Aufführungen.

Im Theaterring U werden sich die Teilnehmer entscheiden müssen, ob sie die Fortsetzung der regelmäßig angebotenen Theaterbesuche wünschen. Z

