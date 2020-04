Momente der Freude für die Senioren

Hardheim.Nachdem Senioren in der Corona-Krise zur Risikogruppe erklärt wurden, sind Besuche in Seniorenheimen derzeit nicht möglich. Darunter leiden gerade die alten Menschen, denen die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben im Heim in diesen schwierigen Zeiten ohnehin nur im eingeschränkten Umfeld ermöglicht wird.

Dem begegnete die Klasse 2b des Walter-Hohmann-Schulverbunds mit einer bemerkenswerten Aktion: Auf Initiative ihrer Klassenlehrerin Verena Behl erfreuten die Kinder die Bewohner des Hardheimer ASB-Seniorenheim „An der Post“ mit selbstgemalten Bildern und Briefen.

Auch die Zustellung – ein in aktuellen Zeiten ebenfalls nicht ganz einfaches Thema – war kein Problem: Eine im Heim beschäftigte Mutter übergab die Briefe und Bilder an Heimleiterin Heidrun Demel, die sie wiederum den Bewohnern der Einrichtung weiter reichte und ihnen damit herzenswarme Momente der Freude schenkte.

„Nette Geste“

„Es flossen sogar Tränen – da hat man sich selbst als letztlich außenstehende Person einfach mit gefreut“, fasst Heimleiterin Heidrun Demel die beeindruckende Stimmung zusammen und dankt für die „nette Geste der Menschlichkeit“, die durchaus zur Nachahmung empfohlen sei.

Die Ausnahmesituation falle dabei besonders Kindern schwer, da sie auf sehr vieles verzichten müssen, was sonst ihren Alltag ausmacht: So fehlen ihnen die Schule, der Sportverein und vor allem das Spielen mit den Freunden.

Gutes Beispiel

Aber die Kinder hadern nicht mit ihrem Schicksal, sondern machen der Gesellschaft vor, was wirkliche Solidarität ist und denken an andere, denen es nicht so gut geht, da sie ihre Familie nicht sehen können. ad

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 11.04.2020